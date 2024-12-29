نابولي «شريك الصدارة» في «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



التحق نابولي بأتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه فينيتسيا 1-0 في المرحلة الثامنة عشرة.

وحقق فريق المدرب أنتونيو كونتي انتصاره الثالث توالياً في الدوري، رافعاً بذلك رصيده إلى 41 نقطة، منهياً العام في «الوصافة» بفارق الأهداف خلف أتالانتا الذي تعادل السبت مع مضيفه لاتسيو 1-1.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع الدولي جاكومو راسبادوري (79)، بعد تسع دقائق فقط من دخوله أرض الملعب.

حاول أصحاب الأرض التقدم في النتيجة بشكل مبكر، لكنهم اصطدموا ببراعة حارس مرمى الضيوف الصربي فيليب ستانكوفيتش الذي تصدى لتسديدة من مسافة قريبة للمدافع الكوسوفي أمير رحماني (4)، ثم للجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (15).

وبعدها بأربع دقائق، حوّل الحارس الدولي ألكيس ميريت بقدمه إلى ركنية تسديدة زاحفة خطيرة لمهاجم فينيتسيا الإكوادوري جون يبواه (19).

وفي الدقيقة 36، منع ستانكوفيتش مهاجم نابولي البلجيكي روميلو لوكاكو من افتتاح التسجيل، بتصديه لركلة جزاء احتُسبت إثر لمسة يد على زميله الإندونيسي جاي إيدزيس.

وحملت آخر فرص الشوط الأول توقيع الكاميروني أندريه-فرانك زامبو-أنجيسا، غير أنه سدد فوق مرمى فينيتسيا من موقف مثالي للتسجيل (39).

وسدّد لاعب الوسط هانس نيكولوسي كافيليا من ركلة حرة مباشرة، لكن ميريت تصدّى (63)، قبل أن يردّ القائم الأيمن تسديدة لوكاكو (65).

وسجّل البديل راسبادوري هدف الفوز لنابولي، بعد دخوله بتسع دقائق، بتسديدة قوية من مسافة قريبة، مستفيداً من عرضية البرازيلي دافيد نيريس (79).

وأبقى ستانكوفيتش على آمال فريقه، إثر تصديه ببراعة لتسديدة الدولي الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا (82)، قبل أن تجانب تسديدة لوكاكو القائم الأيسر (84).