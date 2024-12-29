الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي «شريك الصدارة» في «الكالشيو»

نابولي «شريك الصدارة» في «الكالشيو»
29 ديسمبر 2024 20:12

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تورينو يُصيب أودينيزي بـ «نقطة»!
إنزاجي: الإنتر عينه على «السوبر» في السعودية»


التحق نابولي بأتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه فينيتسيا 1-0 في المرحلة الثامنة عشرة.
وحقق فريق المدرب أنتونيو كونتي انتصاره الثالث توالياً في الدوري، رافعاً بذلك رصيده إلى 41 نقطة، منهياً العام في «الوصافة» بفارق الأهداف خلف أتالانتا الذي تعادل السبت مع مضيفه لاتسيو 1-1.
حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع الدولي جاكومو راسبادوري (79)، بعد تسع دقائق فقط من دخوله أرض الملعب.
حاول أصحاب الأرض التقدم في النتيجة بشكل مبكر، لكنهم اصطدموا ببراعة حارس مرمى الضيوف الصربي فيليب ستانكوفيتش الذي تصدى لتسديدة من مسافة قريبة للمدافع الكوسوفي أمير رحماني (4)، ثم للجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (15).
وبعدها بأربع دقائق، حوّل الحارس الدولي ألكيس ميريت بقدمه إلى ركنية تسديدة زاحفة خطيرة لمهاجم فينيتسيا الإكوادوري جون يبواه (19).
وفي الدقيقة 36، منع ستانكوفيتش مهاجم نابولي البلجيكي روميلو لوكاكو من افتتاح التسجيل، بتصديه لركلة جزاء احتُسبت إثر لمسة يد على زميله الإندونيسي جاي إيدزيس.
وحملت آخر فرص الشوط الأول توقيع الكاميروني أندريه-فرانك زامبو-أنجيسا، غير أنه سدد فوق مرمى فينيتسيا من موقف مثالي للتسجيل (39).
وسدّد لاعب الوسط هانس نيكولوسي كافيليا من ركلة حرة مباشرة، لكن ميريت تصدّى (63)، قبل أن يردّ القائم الأيمن تسديدة لوكاكو (65).
وسجّل البديل راسبادوري هدف الفوز لنابولي، بعد دخوله بتسع دقائق، بتسديدة قوية من مسافة قريبة، مستفيداً من عرضية البرازيلي دافيد نيريس (79).
وأبقى ستانكوفيتش على آمال فريقه، إثر تصديه ببراعة لتسديدة الدولي الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا (82)، قبل أن تجانب تسديدة لوكاكو القائم الأيسر (84).

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
أتالانتا
لوكاكو
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
اليوم 20:56
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمنيون يستقبلون 2025 بطموح التخلص من «كابوس الحوثي»
اليوم 21:00
فيليب لام: لا تقارنوا نوير بأيام تألقه!
الرياضة
فيليب لام: لا تقارنوا نوير بأيام تألقه!
اليوم 20:55
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يعطي شارة انطلاقة «بطولة السلم»
الرياضة
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يعطي شارة انطلاقة «بطولة السلم»
اليوم 20:52
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصومال 2024.. نجاح الحرب على الإرهاب وتطهير مناطق من «حركة الشباب»
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©