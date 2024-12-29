«السيتي» يتنفس الصعداء في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



تنفس مانشستر سيتي «حامل اللقب» الصعداء بعض الشيء، بتحقيقه فوزه الثاني فقط، في آخر 14 مباراة ضمن جميع المسابقات، وذلك بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي 2-0 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا اللقاء وهو في وضع معنوي صعب، بعد الاكتفاء بفوز «يتيم» في آخر 13 مباراة ضمن كافة المسابقات، وكان ضد نوتنجهام فورست 3-0 في الرابع من الشهر الحالي، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وخاض حامل اللقب اللقاء، وهو في المركز السابع برصيد 28 نقطة، وبفوزه التاسع في الدوري هذا الموسم، أنهى «السيتي» العام بشكل إيجابي إلى حد ما، ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس موقتاً، على أمل أن يمنحه ذلك الدفع المعنوي اللازم للخروج من كبوته.

وفي المقابل، مني ليستر بهزيمة رابعة توالياً وخامسة متتالية على يد سيتي، ليتجمد رصيد فريق المدرب الهولندي رود فان نيستلروي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر مؤقتاً.

وفي اللقاء الذي بات فيه جوادريولا أول مدرب يصل إلى 500 مباراة مع نفس الفريق في إنجلترا ضمن كافة المسابقات، منذ أن حقق ذلك الأسكتلندي ديفيد مويز مع إيفرتون في يناير 2013 بحسب «أوبتا» للإحصاءات، بدأ الفريقان المواجهة بفرص متبادلة أبرزها لليستر الذي كاد أن يستفيد من خطأ فادح للمدافع الكرواتي يوشكو جفارديول في منطقة الجزاء، لكن الحارس الألماني ستيفن أورتيجا أنقذ الموقف بصده تسديدة جايمي فاردي من زاوية ضيقة (19).

وجاء رد السيتي بهدف أول للبرازيلي سافينيو بألوان «السماوي» في 24 مباراة ضمن جميع المسابقات، وذلك بعدما تابع الكرة في الشباك عقب تسديدة بعيدة لفيل فودن صدها الحارس البولندي ياكوب ستولارشيك (21).

وعاد الفريقان لتبادل الفرص وأبرزها لسيتي عبر النرويجي إرلينج هالاند الذي تلاعب بالمدافعين عند مشارف المنطقة، قبل أن يسدد كرة أرضية مرت قريبة من القائم الأيسر (36)، ثم رد ليستر بفرصة لجيمس جاستن الذي اصطدم بتألق أورتيجا (37)، وأخرى أخطر للأرجنتيني فاكوندو بوونانوتي الذي ارتدت رأسيته من القائم الأيمن (38).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ولم يتغير الوضع في بداية الثاني، حتى الدقيقة 63، حين أفلت السيتي من هدف التعادل بفضل المدافع السويسري مانويل أكانجي الذي أبعد محاولة جيمس جاستن عن خط المرمى، ثم حصل فاردي على فرصة أخرى، لكنه لعب الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة (68).

وبعد صيامه عن التسجيل لأربع مباريات متتالية، نجح هالاند أخيراً في الوصول إلى الشباك وأراح أعصاب الجمهور ومدربه جوارديولا حين حوّل الكرة برأسه في المرمى، بعد تمريرة عرضية من سافينيو (74)، رافعاً رصيده في الدوري إلى 14 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف الهداف المصري لليفربول محمد صلاح (16).