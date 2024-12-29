فيليب لام: لا تقارنوا نوير بأيام تألقه!



ميونيخ (د ب أ)



قال فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق، إنه ينبغي الحكم على مانويل نوير، حارس الفريق البافاري، بواقعية وعدم مقارنة مستواه الحالي بأيام تألقه. وتعرض نوير «38 عاماً» لانتقادات عديدة بسبب أدائه في الفترة الماضية، وكان قد اعتزل دولياً هذا الصيف ولديه عقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ والذي من المتوقع تجديده لعام إضافي.

وقال لام، الذي فاز بلقب كأس العالم 2014، والعديد من الألقاب مع النادي رفقة نوير، في تصريحات لمجلة «كيكر» الرياضية، إن نوير دائماً يتعرض للانتقادات، لأنه يتم مقارنة أدائه الحالي بفترة تألقه في الماضي، حينما كان يتفوق على كل المنافسين.

وأضاف: «حينما كان في أوج تألقه كان الحارس الأول في العالم، الآن هو تقدم في العمر، وقد تعرض لإصابة لمدة عام، لا يجب أن تنسى ذلك».

وتابع لام: «لهذا السبب سيكون من الأفضل أن نسأل، هل يقدم أفضل ما لديه، والإجابة هي نعم، إنه في بايرن ميونيخ وهذا سبب مشاركته أساسياً».

وبالحديث عن تجديد عقد نوير المتوقع، قال لام: «يجب أن يتخذ نوير القرار وأن يكون القرار الصحيح، سيكون ذلك أمراً مؤثراً بالنسبة له».

وأضاف: «لقد أنهيت مسيرتي الدولية، بعد الفوز بكأس العالم 2014، وغادرت بايرن بعد ذلك بثلاثة أعوام، وكنت قائداً للفريقين لكنني أدركت في مرحلة ما أنني لا يمكني فعل المزيد».