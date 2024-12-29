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الرياضة

كريستال بالاس يزيد «محنة» ساوثهامبتون!

كريستال بالاس يزيد «محنة» ساوثهامبتون!
29 ديسمبر 2024 21:12

 
لندن (د ب أ)

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واصل ساوثهامبتون نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجعل موقفه صعباً مبكراً للغاية في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة.
وفشل ساوثهامبتون في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه كريستال بالاس، ليخسر أمامه 1-2، الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة.
وعلى ملعب (سيلهرست بارك)، بادر تايلر دييلنج بالتسجيل لمصلحة ساوثهامبتون في الدقيقة 15، لكن سرعان ما أحرز تريفوه تشالوباه هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 31 .
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز إيبيرشي إيز الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 52، ليعيد الفريق المضيف لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة.
ورفع كريستال بالاس، الذي خسر أمام أرسنال، وتعادل مع بورنموث في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس عشر.
في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة التاسعة على التوالي في البطولة، عند 6 نقاط، ليظل قابعاً في قاع الترتيب، عقب تلقيه 15 خسارة، مقابل فوز وحيد و3 تعادلات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ساوثهامبتون
كريستال بالاس
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