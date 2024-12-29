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الرياضة

نوتنجهام يتقدم إلى وصافة الدوري الإنجليزي

نوتنجهام يتقدم إلى وصافة الدوري الإنجليزي
29 ديسمبر 2024 21:25

لندن (د ب أ)

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أثبت نوتنجهام فورست أنه يستحق لقب «الحصان الأسود» في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي حصل عليه في الموسم الحالي، بعدما واصل مفاجآته، وحافظ على تواجده وسط الكبار في المسابقة.
وحقق نوتنجهام فورست فوزاً ثميناً ومستحقاً 2- صفر على مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة على ملعب (جوديسون بارك).
وافتتح كريس وود التسجيل لمصلحة نوتنجهام في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله مورجان جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وارتفع رصيد نوتنجهام، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي والـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل التعادل في 4 لقاءات والخسارة في مثلها، إلى 37 نقطة ليتقدم لوصافة جدول ترتيب المسابقة مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات و8 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
إيفرتون
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