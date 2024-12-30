سلطان بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة يحقق الريادة

أم القيوين (الاتحاد)

قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضات التراثية كافة، ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان - بمناسبة ختام مهرجان محمد بن زايد آل نهيان للهجن ومزاينة الإبل اللبسة 2024-2025 - إن المهرجان أنهى محطته الـ 14 مواصلاً تحقيق الإنجازات والطموحات التي ينتظرها الملاك والمضمرون، وقدم معاليه الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، على حضوره للمنافسات واهتمامه بهذا الحدث الكبير.

كما قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر إلى سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، على متابعته المتواصلة للمهرجان طوال الأيام الماضية، وأشار معاليه إلى أن المهرجان بتنقله من إمارة لأخرى ينشر السعادة والفرح لدى جميع المشاركين به.

وأضاف معاليه: «نحن لا نشاهد سباقاً للهجن فقط، بل ننظر إلى التلاحم والاجتماع بين ملاك الهجن ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا يتحدد الهدف الرئيسي للمهرجان، فجميع أبناء الإمارات التي حظيت باستضافته طوال الفترة السابقة عاشوا هذه اللحظات، ولا زالوا في ذكرى المهرجان لأنه يحمل اسماً كبيراً وغالياً علينا جميعاً».

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة مستمرة في السير على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي، وغرسه جيلاً بعد جيل في نفوس الأبناء، وأن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحقق النجاحات، الواحد تلو الآخر، وأن ميراث الأجداد باقٍ في قلوب الجميع، وقال: «نحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في الارتقاء بهذه الرياضة التراثية، وإخراجها بما يليق بمكانتها ورقيها، فسباقات الهجن نتاج طيب لعصارة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية أزالوا عنها الصعاب، وحملوا شعلة الفخر والارتقاء بها».

ونوه معاليه إلى أن وصول المهرجان إلى هذا المستوى يجسد مسيرة حب الملاك لتراثهم، وقال: «نحرص على استمراريته لأنه يمثل عنواناً بارزاً يترجم العرفان والوفاء لكل من يساهم في الحفاظ على تراثنا، ومسيرة دعم الرياضات التراثية، وبالخصوص سباقات الهجن لا تزال مستمرة في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة، وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد، وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، فهنا نرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقديراً تنفرد بهما عن غيرها، وأصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك».

وهنأ معالي الشيخ سلطان بن حمدان جميع الفائزين بالرموز والأشواط، سواء في سباقات الهجن أو مزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً لهم التوفيق في المشاركات القادمة، واصفاً بأن الناموس الأكبر هو الحضور والمشاركة في المهرجان.

وفي ختام حديثه، قدم معاليه الشكر إلى جميع اللجان العاملة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في إنجاح الحدث وإخراجه بأبهى صورة، وأثنى على أدائهم في المهرجانات السابقة، التي أكدت وجود روح الفريق الواحد في العمل، بما كان له شديد الأثر على النجاحات الكبيرة.