مليون طلب شراء تذاكر في 10 دقائق بكأس الخليج

الكويت (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن جماهير الكويت رسمت لوحة إبداع في خليجي 26، وكانت فرس الرهان وراء نجاح البطولة الباهر بشهادة الجميع، بغض النظر عن تأهل «الأزرق» أو عدم تأهله، أو حتى فوزه باللقب من عدمه، حيث أثبتت الجماهير الكويتية أنها دائماً اللاعب رقم واحد متى ما دعت الحاجة إلى دورها ليكون حاضراً.

وشهدت البطولة ضغطاً كثيفاً، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب «أزمة في مبيعات تذاكر نصف النهائي»، حيث اكتظت منافذ البيع بالمجمعات التجارية بخلاف الضغط الهائل على البيع الإلكتروني لحضور مباراتي نصف النهائي، بينما كان الإقبال تاريخياً للجماهير الكويتية كعادتها منذ بداية البطولة، والتي يتجاوز حضورها في كل مباراة حاجز الـ 57 ألف متفرج لدعم منتخبها، وكسرت أرقام الحضور حاجز الـ 400 ألف متفرج حتى الآن، ومرشحة للاقتراب من الـ 500 ألف بمباراة النهائي.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد اضطر للإعلان عن تأجيل طرح التذاكر، نظراً للإقبال الشديد، بالإضافة لعدم حسم مقترح تعديل مواعيد نصف النهائي، ما سبب مضاعفة الضغط على شراء تذاكر المباريات بصورة أكبر، وهو ما وصفه اليوسف، بنجاح «منقطع النظير» يجعل البطولة جماهيرية في المقام الأول، ويعكس نجاحها، فنياً وإعلامياً وتنظيمياً.

وأضاف: «الجماهير الكويتية هي اللاعب رقم 1 في هذه البطولة، حتى إن الشركة المنظمة كانت مصدومة بسبب الإقبال الكبير على شراء التذاكر، رغم أنها شركة مسؤولة عن أغلب البطولات الكبرى حول العالم، ولم يتوقع المنظمين الكم الهائل للإقبال الجماهير على البطولة».

وتابع: «في أول 10 دقائق وصل أكثر من مليون طلب للتذاكر، وهذا يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الإقبال على شراء تذاكر كأس الخليج، مقارنة بالنسخ السابقة، لذلك طلبنا من الشركة إصدار بيان بهذه الأرقام، وهو ما سيجعل الكويت تنظم بطولات أكبر في المرات المقبلة، حيث سنتقدم بطلب تنظيم بطولة غريب آسيا 2025، وأكمل،«بوجود اللاعب رقم 1 سنكون أفضل في كل لقاء، وقادرين على الوصول لنهائي البطولة».

وفيما يتعلق بالجدل الذي صاحب مقترح تعديل مواعيد نصف نهائي البطولة الذي تقدم به الاتحاد الكويتي، وما تردد عن تهديد الوفد العماني بالانسحاب من البطولة، قال:«لم يكن هناك تهديد بالانسحاب من الاتحاد العماني على الإطلاق، أما عن تأجيل النهائي ليوم واحد فهذا يعود لمنح أطراف النهائي وقتاً أكثر للتجهيز، وظهور المباراة بمستوى فني أفضل، بسبب ضغط مباريات البطولة».