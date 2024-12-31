الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
31 ديسمبر 2024 11:30

علي معالي (أبوظبي)
قبل 50 يوماً من انطلاق الجولة الأولى من الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة، وصل عدد الدول المشاركة إلى 75 دولة، من خلال تسجيل قرابة 1800 لاعب ولاعبة في قائمة المشاركة، من خلال موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه.
تنطلق النسخة الثالثة، التي تقام في ضيافة الفجيرة، خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير المقبل، على مجمع زايد الرياضي، والذي يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي للعبة، حيث أشاد به الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي في العديد من المناسبات، للإمكانات العالية المتوفرة بالمجمع، وهو ما يسهم في إنجاح الحدث العالمي الكبير.
ووصل عدد الدول العربية التي سجلت مشاركتها حتى الآن إلى 14 دولة عربية، وتتصدر السعودية حتى هذه اللحظة المشهد في عدد المشاركين من الدول العربية بـ 66 لاعباً ولاعبة، ثم مصر 122 لاعباً ولاعبة، وتونس (33) وقطر (25)، والأردن 18 لاعباً ولاعبة، ثم الإمارات 16 لاعباً ولاعبة وفلسطين (14) وسوريا (11)، والكويت (12)، وليبيا (7)، واليمن (4) والمغرب (4)، وتأتي إيران في مقدمة الدول المشاركة بأكبر عدد من اللاعبين حيث وصل إلى 244، وكازاخستان 85، وإيطاليا 50 وتركيا 47 لاعباً ولاعبة.
وتأتي أهمية النسخة الأولى لنشاط الاتحاد الدولي من الدوري العالمي للشباب بالفجيرة في أنها محطة مهمة للغاية من أجل تأهيل اللاعبين إلى الألعاب الأولمبية للشباب، المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية داكار في 2026 «أولمبياد داكار».
وشهدت النسخة الماضية حضوراً جماهيرياً لافتاً للغاية، في ظل التنسيق الذي قامت به اللجنة المنظمة للحدث وقتها مع الجامعات والمدارس من أجل إضفاء مزيداً من التألق على المنافسات، ومن المنتظر أن يفوق عدد الدول واللاعبين المشاركين النسخة السابقة بالفجيرة، والذي وصل إلى أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 78 دولة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستدعي المستقبل بمشاريع تنموية رائدة
7 ميداليات لمنتخب الكاراتيه في البطولة العربية
الكاراتيه
الفجيرة
الدوري العالمي لشباب الكاراتيه
آخر الأخبار
أسعار الوقود
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر يناير في الإمارات
اليوم 09:55
أرشيفية
الترفيه
العام الجديد 2025 ينطلق من المحيط الهادئ.. ألعاب نارية وعروض مبهرة
اليوم 09:51
خورفكان يستعد لمواجهة بني ياس بعبور «الحصن»
الرياضة
خورفكان يستعد لمواجهة بني ياس بعبور «الحصن»
اليوم 14:30
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان الظاهري مديراً لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة
اليوم 14:20
لابورتا «الارتجالي» يسعى لتفادي كارثة منتصف الليل!
الرياضة
لابورتا «الارتجالي» يسعى لتفادي كارثة منتصف الليل!
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©