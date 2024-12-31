75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

علي معالي (أبوظبي)

قبل 50 يوماً من انطلاق الجولة الأولى من الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة، وصل عدد الدول المشاركة إلى 75 دولة، من خلال تسجيل قرابة 1800 لاعب ولاعبة في قائمة المشاركة، من خلال موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه.

تنطلق النسخة الثالثة، التي تقام في ضيافة الفجيرة، خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير المقبل، على مجمع زايد الرياضي، والذي يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي للعبة، حيث أشاد به الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي في العديد من المناسبات، للإمكانات العالية المتوفرة بالمجمع، وهو ما يسهم في إنجاح الحدث العالمي الكبير.

ووصل عدد الدول العربية التي سجلت مشاركتها حتى الآن إلى 14 دولة عربية، وتتصدر السعودية حتى هذه اللحظة المشهد في عدد المشاركين من الدول العربية بـ 66 لاعباً ولاعبة، ثم مصر 122 لاعباً ولاعبة، وتونس (33) وقطر (25)، والأردن 18 لاعباً ولاعبة، ثم الإمارات 16 لاعباً ولاعبة وفلسطين (14) وسوريا (11)، والكويت (12)، وليبيا (7)، واليمن (4) والمغرب (4)، وتأتي إيران في مقدمة الدول المشاركة بأكبر عدد من اللاعبين حيث وصل إلى 244، وكازاخستان 85، وإيطاليا 50 وتركيا 47 لاعباً ولاعبة.

وتأتي أهمية النسخة الأولى لنشاط الاتحاد الدولي من الدوري العالمي للشباب بالفجيرة في أنها محطة مهمة للغاية من أجل تأهيل اللاعبين إلى الألعاب الأولمبية للشباب، المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية داكار في 2026 «أولمبياد داكار».

وشهدت النسخة الماضية حضوراً جماهيرياً لافتاً للغاية، في ظل التنسيق الذي قامت به اللجنة المنظمة للحدث وقتها مع الجامعات والمدارس من أجل إضفاء مزيداً من التألق على المنافسات، ومن المنتظر أن يفوق عدد الدول واللاعبين المشاركين النسخة السابقة بالفجيرة، والذي وصل إلى أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 78 دولة.