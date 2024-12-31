مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يُدشن سباقاته 7 يناير

محمد حسن (دبي)

أعلن نادي دبي للفروسية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ17، والذي ينطلق في السابع من يناير المقبل بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويشتمل المهرجان على 4 سباقات هي، سباق السيدات لمسافة 101 كلم، ويقام يوم الثلاثاء 7 يناير، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام يوم الأربعاء 8 يناير، وسباق اليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم، ويقام يوم الخميس 9 يناير، وسباق الكأس الرئيس لمسافة 119 كلم، ويقام يوم السبت 11 يناير، وهو اليوم الختامي للمهرجان.

ويُعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات.

وتعقد اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمراً صحفياً بمدينة دبي للقدرة في الثانية عشرة من مساء الاثنين، السادس من يناير بمدينة دبي الدولية للقدرة، لاستعراض تفاصيل سباقات المهرجان.