«شطرنج الفجيرة» ومؤسسة تنمية المجالس يطلقان مبادرة لاستكشاف المواهب



الفجيرة (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أطلق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مبادرة المجالس الشطرنجية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المجالس، واتحاد الشطرنج، ونظم النادي مؤتمراً صحفياً، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج الدكتور عبدالله آل بركتر، ونائبه محمد عبدالله الزعابير وعن مؤسسة الفجيرة لتنمية المجالس عبدالله الهامورر وعضو مجلس الإدارة مدير شؤون اللاعبين جاسم هيكل البلوشي.

وتهدف المبادرة الى نشر ثقافة ممارسة رياضة الشطرنج في المجالس المجتمعية لإمارة الفجيرة، من خلال تنظيم دورات وورش تعليمية في الشطرنج، ومسابقات تنافسية في المجالس.

وتنطلق المبادرة في الخامس من يناير، وتستمر لغاية 21 فبراير المقبل، وتتضمن دورات تدريبية وبطولات تنافسية في 10 من مجالس الفجيرة، ليتأهل المواهب الخمسة الأوائل للبطولة الختامية، والتي ستقام 22 فبراير المقبل.

بدوره، تقدم الدكتور عبدالله آل بركت بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة للتوجيهات الكريمة، والدعم اللامحدود، والذي قاد لإطلاق المبادرة، معبراً عن ثقته بأنها ستمهد لنقلة نوعية في الشطرنج، وستقود الى استكشاف مواهب مواطنة مميزة، مؤكداً أن إدارة النادي ستدعم المكاسب المتحققة لمزيد من النجاح، ومثمناً تعاون مؤسسة الفجيرة لتنمية المجالس لتنفيذ المبادرة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبدالله الزعابي: تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة ممارسة الشطرنج، وإلى استكشاف المواهب المواطنة وتطويرهم ليكونوا عماد النادي والمنتخبات الوطنية مستقبلاً، إضافة إلى الفوائد الأخرى لممارسة الشطرنج في الجانبين الذهني والتنافسي، ونتطلع إلى أن تكون محطة أولى مهمة للمستقبل.

بدوره، قال عبدالله الهامور: هذه المبادرة تعد من المبادرات المهمة في الحفاظ على الشباب، وتشجعهم على استثمار الوقت بشكل جيد، خصوصاً أنها محصورة بين الأعمار 5-14 سنة وذات فوائد مهمة، منها استكشاف اللاعبين الموهوبين، وتساهم بمميزات مفيدة عديدة منها، تنمية الفكر، والانتباه، مبيناً أنها ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين.