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الرياضة

«تمام» بطل «العام الجديد» للبولو في غنتوت

«تمام» بطل «العام الجديد» للبولو في غنتوت
31 ديسمبر 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز فريق «تمام»، لقب بطولة «العام الجديد» للبولو، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 4 فرق.
وجاء تتويج فريق «تمام» في ختام الاحتفالية بملعب سلطان بن زايد بغنتوت، بفوزه على «حامل اللقب» فريق أبوظبي بولو، الذي حل في المركز الثاني الفضي وصيفاً، بعد الفوز 6-5 في مباراة تألق فيها لاعب فريق «تمام»، سانتوس لرياتي، الذي سجل 4 أهداف لفريقه، فيما سجل قائد الفريق سلمان بن هايف هدفاً كحال اللاعب خوان جيريرو.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، استطاع فريق غنتوت الفوز بالمركز الثالث البرونزي، بفوزه على فريق «نون المغيرات» بنتيجة 4 أهداف ونصف هدف، مقابل 4 أهداف.
قاد فريق غنتوت للمركز الثالث ناصر الشامسي، سركيس، ميجيل، وأوسكار.
وفي ختام الاحتفالية، قام مطر سهيل اليبهوني الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي غنتوت وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت بتتويج الفائزين الأوائل ونجوم البطولة.

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