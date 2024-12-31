لابورتا «الارتجالي» يسعى لتفادي كارثة منتصف الليل!



مراد المصري (دبي)

يتواصل الترقب مع بدء العد النهائي نحو منتصف الليل في محاولات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تأمين المبلغ المالي الكافي، من أجل قيد لاعبيه داني أولمو، وباو فيكتور في قائمة الفريق، وتفادي دخول أولمو تحديداً في الفترة التي تخوله بالرحيل مجاناً في حال عدم قيده في الأول من يناير، وذلك بسبب عدم قدرة «البلوجرانا» على تحقيق متطلبات لوائح اللعب المالي النظيف في إسبانيا.

ورغم أن أولمو يبدي تفهماً ،ومن غير المرجح أن يقوم بالرحيل مجاناً بشكل مباشر في حال عدم إعادة قيده في صفوف الفريق، إلا أن المغريات بدأت تصل للاعب، خصوصاً من الأندية الإنجليزية، من خلال تقديم راتب مرتفع ومكافأة انضمام في ظل قدرته على فسخ عقده تلقائياً، وهو ما يمثل كارثة اقتصادية وإدارية لبرشلونة الذي تعاقد مع اللاعب مقابل 50 مليون يورو قبل أربعة أشهر فقط، قادماً من لايبزيج الألماني.

وفيما يواصل لابورتا التأكيد على أن أوراق اكتمال صفقة بيع مقاعد كبار الشخصيات التي تبلغ 100 مليون يورو، في طريقها للاكتمال للمصادقة عليها من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، فإنه يواجه كارثة بمعنى الكلمة في حال عدم حصول ذلك، في وقت شنت عليه وسائل الإعلام هجوماً حاداً، ما بين مطالبات باستقالته في حال لم يتمكن من إنجاز المهمة، ووصف مشروعه بالارتجالي والعشوائي، مع مواصلته في كل فترة انتقالات بإنجاز الأمور في اللحظة الأخيرة.

وما يزيد من الانتقادات الموجهة للابورتا، قيامه بضم اللاعب مقابل هذا المبلغ المالي المرتفع رغم إدراكه بعدم قدرته على قيده في صفوف الفريق منذ الصيف الماضي، حيث غاب عن أول مباراتين، قبل أن يأتي الحل بالمصادفة، عقب إصابة المدافع أندرياس كريستنسن، وقيد أولمو مكانه بشكل مؤقت.

وجاءت المفاجأة في محاولتين من نادي برشلونة لقيد أولمو وفيكتور بشكل احترازي، تم رفضهما من قبل المحاكم الاقتصادية الإسبانية، أن العجز في مؤشر رواتب النادي ارتفع من 81 مليون يورو إلى 153 مليون يورو، ما يعني أن لابورتا لم يقم بإيجاد الحلول، خلال الأشهر الماضية، وإنما قام بزيادة الطين بلة أيضاً.