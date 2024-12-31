تعرف على النتائج الكاملة لـ«خليجي 26»

في ما يأتي النتائج الكاملة لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت حتى الرابع من يناير

* دور المجموعات

السبت 21 ديسمبر:

- المجموعة الأولى

الكويت - عمان 1-1

الإمارات - قطر 1-1



الأحد 22 ديسمبر:

- المجموعة الثانية

العراق - اليمن 1-0

السعودية - البحرين 2-3

الثلاثاء 24 ديسمبر:

- المجموعة الأولى

عمان - قطر 2-1

الإمارات - الكويت 1-2

الأربعاء 25 ديسمبر:

- المجموعة الثانية

اليمن - السعودية 2-3

البحرين - العراق 2-0

الجمعة 27 ديسمبر:

- المجموعة الأولى

الكويت - قطر 1-1

الإمارات - عمان 1-1

السبت 28 ديسمبر:

- المجموعة الثانية

البحرين - اليمن 1-2

العراق - السعودية 1-3

* نصف النهائي

الثلاثاء 31 ديسمبر:

عمان - السعودية 2-1

البحرين - الكويت (استاد جابر الأحمد الدولي)

* النهائي

السبت 4 يناير:

عمان - ... (استاد جابر الأحمد الدولي)



