تعرف على النتائج الكاملة لـ«خليجي 26»

في ما يأتي النتائج الكاملة لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت حتى الرابع من يناير
* دور المجموعات
السبت 21 ديسمبر:
- المجموعة الأولى
الكويت - عمان 1-1
الإمارات - قطر 1-1
الأحد 22 ديسمبر:
- المجموعة الثانية
العراق - اليمن 1-0
السعودية - البحرين 2-3
الثلاثاء 24 ديسمبر:
- المجموعة الأولى
عمان - قطر 2-1
الإمارات - الكويت 1-2
الأربعاء 25 ديسمبر:
- المجموعة الثانية
اليمن - السعودية 2-3
البحرين - العراق 2-0
الجمعة 27 ديسمبر:
- المجموعة الأولى
الكويت - قطر 1-1
الإمارات - عمان 1-1
السبت 28 ديسمبر:
- المجموعة الثانية
البحرين - اليمن 1-2
العراق - السعودية 1-3
* نصف النهائي
الثلاثاء 31 ديسمبر:
عمان - السعودية 2-1
البحرين - الكويت (استاد جابر الأحمد الدولي)
* النهائي
السبت 4 يناير:
عمان - ... (استاد جابر الأحمد الدولي)