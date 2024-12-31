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الرياضة

تعرف على النتائج الكاملة لـ«خليجي 26»

تعرف على النتائج الكاملة لـ«خليجي 26»
31 ديسمبر 2024 20:57

في ما يأتي النتائج الكاملة لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت حتى الرابع من يناير 
* دور المجموعات
السبت 21 ديسمبر:
- المجموعة الأولى
الكويت - عمان 1-1
الإمارات - قطر 1-1


الأحد 22 ديسمبر:
- المجموعة الثانية
العراق - اليمن 1-0
السعودية - البحرين 2-3

الثلاثاء 24 ديسمبر:
- المجموعة الأولى
عمان - قطر 2-1
الإمارات - الكويت 1-2

الأربعاء 25 ديسمبر:
- المجموعة الثانية
اليمن - السعودية 2-3
البحرين - العراق 2-0

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الجمعة 27 ديسمبر:
- المجموعة الأولى
الكويت - قطر 1-1
الإمارات - عمان 1-1

السبت 28 ديسمبر:
- المجموعة الثانية
البحرين - اليمن 1-2
العراق - السعودية 1-3

* نصف النهائي
الثلاثاء 31 ديسمبر:
عمان - السعودية 2-1
البحرين - الكويت (استاد جابر الأحمد الدولي)

* النهائي
السبت 4 يناير:
 عمان - ... (استاد جابر الأحمد الدولي) 

 


 

منتخب عمان
كأس الخليج العربي
منتخب الكويت
منتخب البحرين
خليجي 26
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