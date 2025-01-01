تورنتي وويكستروم ينضمان إلى «فيكتوري»



دبي (الاتحاد)

كشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة المتسابقين في فريق «فيكتوري» الذي ينافس في بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1» في الموسم الجديد

وأعلن النادي عن عودة المتسابق الأميركي شون تورنتي المُتوج باللقب العالمي 3 مرات أعوام 2018 و2019 و2022، إلى الفريق من جديد، وانضمام الفنلندي أليك ويكستروم، ليكونان جنباً إلى مع بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم الذي يخوض موسمه الثالث مع الفريق في بطولة العالم للزوارق السريعة.

ووقع الثنائي الجديد تورنتي ويكستروم عقد الانضمام إلى «فيكتوري»، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري، في احتفال مصغر بمقر إدارة فيكتوري بجبل علي.

وخاض تورنتي تجربة ناجحة مع «فيكتوري»، بعد انضمام الفريق للبطولة رسمياً عام 2015، امتدت 3 سنوات في مواسم 2015 و2016 و2017، وقاده إلى العديد من النجاحات، منها الحصول على مركز الوصيف عام 2016، والمركز الثالث في 2015، وأهدى الفريق فوزاً تاريخياً للمرة الأولى بلقب جائزة الشارقة في 2016.

ونجح شون تورنتي في أول موسم له مع «فيكتوري» على متن زورق «فيكتوري 77»، في وضع الفريق مع الثلاثة الكبار مع نهاية موسم 2015، والمركز الثالث في الترتيب العام ، بينما رفع من طموحات الفريق في الموسم التالي 2016 منافساً على اللقب على متن زورق «فيكتوري 4» ليحقق مركز الوصيف، بينما أنهى موسم 2017 في المركز الثامن، قبل الرحيل من الفريق، والانتقال لخوض تجربة أخرى.

وسبق لويكستروم الظهور في بطولة العالم موسمي 2021 و2022، حيث احتل المركزين الخامس والرابع، مع «سكوت جيلمان»، ونجح في الظهور على منصة التتويج بين الثلاثة الكبار في الجائزة الكبرى مرتين، الأولى عندما حل وصيفاً للجولة الثالثة عام 2021، والثانية عندما نال المركز الثالث في الجولة الثانية عام 2022.