ميلان يستعيد «النجم» أمام يوفنتوس



الرياض (أ ب)



يبدو أن الأميركي كريستيان بولسيتش، لاعب وسط ميلان الإيطالي، في حالة صحية جيدة، بعد شفائه من إصابة في ربلة الساق والكاحل، وقد يعود لفريقه في مواجهة يوفنتوس، الجمعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

وغاب النجم الدولي الأميركي عن ميلان، منذ أن تعرض لتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى قبل شهر، ثم عانى مشكلة بسيطة في الكاحل.

ويعد بولسيتش من نجوم ميلان هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف وصناعة أربعة أهداف لزملائه في الدوري الإيطالي، كما أنه سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة يوفنتوس، هي الأولى للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والذي حل بدلاً من مواطنه باولو فونسيكا الذي جرت إقالته يوم الاثنين الماضي، فيما يلعب فرانشيسكو، نجل كونسيساو، في مركز الجناح في يوفنتوس.