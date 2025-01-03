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الرياضة

رشيد جابر: لا أحب هذا «المصطلح»!

رشيد جابر: لا أحب هذا «المصطلح»!
3 يناير 2025 15:09

معتز الشامي (أبوظبي)

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خليجي 26
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أكد رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عُمان، أنه يثق في لاعبيه وحضورهم الذهني، في لقاء البحرين، من أجل التتويج بلقب كأس الخليج «خليجي 26»، في اللقاء الذي يقام مساء السبت على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.
وبدأ رشيد جابر حديثه في المؤتمر الصحفي لنهائي «خليجي 26» قائلاً «تحضيراتنا تركزت على الاستشفاء، نظراً لضغط المباريات في البطولة، واستعدادنا للنهائي يسير جيداً، ونحتاج إلى التركيز الكامل والحضور الذهني والرغبة القوية، والتعامل الدقيق مع التفاصيل الصغيرة لتتويج جهودنا خلال الأسبوعين الماضيين».
وأضاف «الجمهور دائماً خلفنا، ويحب كرة القدم وبلده، من خلال البطولة نحب أن نُفرح بلدنا وجمهورنا، ونتمنى أن نسعدهم في مباراة الغد، ونحن نلعب مجموعة ونثق في جميع العناصر، وأي لاعب يعوض الآخر حال الغياب».
وقال «البحرين منتخب جيد، ويملك عناصر قوية، وهذه المباريات تعتمد على التفاصيل الصغيرة والحضور الذهني والبدني».
وعن تفوق عُمان في المواجهات التاريخية مع البحرين، قال «التاريخ يبقى تاريخاً، ولكن هذا في الماضي، والأهم هو مباراة السبت والتركيز فيها، وأرى أن التاريخ يساعد، لكنه ليس مفصلياً في مباراة حاسمة».
وفيما يتعلق بأنه «مدرب طوارئ» للمنتخب، واستطاع تحقيق الإنجاز، قال «كلمة طوارئ مصطلح لا أحبه، وهناك عقد يتم توقيعه والمدرب هو الذي يحدد فترة بقاءه وعقده، ويتم إقالته بعد أسبوع أو شهر، لكن المؤقت يكون لمباراة أو اثنتين، وأتمنى أن تتغير النظرة إلى مدرب الطوارئ، لدينا مدربون وطنيون على مستوى متميز وعالٍ، وأن يكون هناك فرصة للمدرب الوطني في المنتخبات والدوريات».

 

كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
عمان
البحرين
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