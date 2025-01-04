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الرياضة

أرتيتا: أرسنال «الفريق الأفضل» في 2024!

أرتيتا: أرسنال «الفريق الأفضل» في 2024!
4 يناير 2025 11:34

 
لندن (أ ف ب)

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يرى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن «المدفعجية» كانوا أفضل فريق في إنجلترا عام 2024، لكن ذلك لم يُحقق لهم أي لقب، آملاً إظهار الثبات عينه، من أجل «قلب الأمور رأسا على عقب».
وجمع الفريق اللندني أكبر عدد من النقاط في السنة التقويمية الماضية بواقع 85 نقطة من 36 مباراة في الدوري الإنجليزي عام 2024، وهي الحصيلة عينها لليفربول الذي خاض مباراة أكثر «37»، مقابل 82 نقطة لمانشستر سيتي من 38 مباراة.
وقال أرتيتا الذي عُيّن في منصبه منذ خمسة أعوام إن على فريقه حتى نهاية الموسم الحالي «إظهار الثبات عينه، بل وأكثر قليلاً».
وتابع خلال مؤتمر صحفي «كنا أفضل فريق في الدوري العام الماضي، وحطمنا العديد من الأرقام القياسية، ومع ذلك لم نفر بأي لقب كبير، لذا، ينقصنا أمر ما».
ورأى أن الفارق يكمن في «تفاصيل صغيرة، بعض المباريات، بعض المواقف، لكن في نهاية المطاف، نحن قريبون جداً، ويكفي أن نقلب الأمور رأساً على عقب لتحقيق ذلك، ولن يحدث ذلك إلا إذا قمنا بما يتعيّن علينا فعله، وبما يمكننا السيطرة عليه».
ويحتل أرسنال المركز الثاني قبل بداية المرحلة العشرين برصيد 39 نقطة، وبإمكانه تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط مع المتصدر ليفربول (45 نقطة)، إذا فاز السبت خارج أرضه على برايتون.
وأوضح أرتيتا أن الفارق في الترتيب «يمكن أن يتغيّر بين أسبوع وآخر، مرة أخرى، قد يبدو الأمر مملاً، لكنه يتعلق بأدائنا والتشكيك بأنفسنا لمواصلة التطور والتحسّن، الحقيقة هي أن كل مباراة تُشكّل تحدياً كبيراً للجميع».
ومن جانبه، يستضيف ليفربول الأحد مانشستر يونايتد، علماً أنه لعب مباراة أقل من منافسيه على اللقب.

 

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أرتيتا
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