«كرة القدم لكبار المواطنين» تختتم «المشروع الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم في جزيرة «المارية أكتيف» بالعاصمة أبوظبي فعاليات مشروع «كرة القدم لكبار المواطنين»، ضمن حزمة مشاريع اتفاقية الشراكة المجتمعية والتي كانت قد أُطلقت بالتعاون بين رابطة المحترفين، وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي.



وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة ضمن فعاليات البطولة، عبدلله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، ووفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي.

ويهدف مشروع «كرة القدم لكبار المواطنين»، الذي أقيمت فعالياته يومي 4 و5 يناير الجاري في جزيرة المارية أكتيف بالعاصمة أبوظبي، لأن يكون نقطة الانطلاق لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وعلى برامج الصحة واللياقة البدنية، وتقليل المشاكل الصحية والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية أكثر صحة.

وشهدت البطولة مشاركة فعّاله من كبار المواطنين، الذي يمثلون شريحة مهمة وحيوية في بنية المجتمع الإماراتي، حيث شاركت في البطولة 8 فرق، وضم كل فريق 10 لاعبين من عمر 60 سنة فما فوق.

جدير بالذكر أن البرنامج جزء من الاتفاقية التي تم توقيعها في أكتوبر 2024 لتصبح بموجبها شركة مبادلة للاستثمار شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2024-2025، والتي تضمنت العديد من المشاريع التوعوية والرياضية والترفيهية لمختلف فئات المجتمع.