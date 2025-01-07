رعاية بلاتينية لمنتخب البادل



دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد البادل عن إبرام اتفاقية مع شركة بيكسلس وورلد ميديا، تصبح بموجها هذه الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية في الدولة راعياً بلاتينياً لمنتخبي البادل للرجال والسيدات في مشاركاتهما الدولية.

وأشاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد البادل، بهذه الاتفاقية، وقال:«نفتخر في اتحاد البادل بهذه الشراكة مع شركة بيكسلس وورلد ميديا، حيث تعبر عن عزمها على تعزيز قضية فرقنا الوطنية ودعم نمو لعبة البادل في الدولة».

كما أكد عامر جمال احراري وعبدالله سعيد النابودة، المالكين لشركة بكسلس وورلد ميديا، عن فخرهما لرعاية ودعم منتخب البادل، ولعب دور في زيادة انتشار اللعبة وتحفيز المجتمع على ممارستها.

وتعتبر رياضة البادل اللعبة الأسرع نمواً في الدولة والعالم من حيث عدد المشاركين والزيادة الكبيرة في عدد المواقع التي تمارس فيها اللعبة، ويتضح تأثير التطور الشعبي في البادل من خلال حقيقة أن المنتخب الوطني الإماراتي احتل المرتبة الخامسة خلال بطولة كأس العالم للبادل - قطر 2024، متقدماً على فرق مرموقة مثل البرازيل وفرنسا وتشيلي.

بالإضافة إلى ذلك، وضع اتحاد البادل تصنيفاً معتمداً للاعبين والأندية في الدولة، مع السعي لتوفير بيئة مثالية للاستثمار الرياضي، وذلك بفضل وفرة الأندية والأكاديميات والحضانات التي تخدم البادل في الإمارات والمنطقة.