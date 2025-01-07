الهلال يتسلح بتفوقه التاريخي على الاتحاد في «كلاسيكو السعودية»

معتز الشامي (أبوظبي)



يعوّل الهلال على سجله التاريخي القوي ضد نظيره الاتحاد في الكلاسيكو السعودي مساء اليوم، على المملكة أرينا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعود منافسات الكرة السعودية، بعد توقف دولي طويل خلال كأس الخليج «خليجي 26»، بمواجهة قوية بين الغريمين اللذين يتنافسان بقوة في بطولة الدوري.

ويتجسد التنافس الكبير بين الفريقين في كرة القدم السعودية، تاريخياً، التقى الفريقان في هذه البطولة في 17 مباراة، حقق خلالها كل فريق 5 انتصارات، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل، سجل الاتحاد 27 هدفاً مقابل 20 هدفاً للهلال.

واستعاد الهلال قوته الضاربة في تشكيل الفريق، بعدما عاد أبرز نجومه المصابين الثلاثي الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وسيرجي سافيتش، بالإضافة إلى البرتغالي روبن نيفيز لمران الفريق، وأصبحوا جاهزين للمشاركة ضد الاتحاد بجانب القائد سالم الدوسري.

وعانى اللاعبون الثلاثة من إصابات متفاوتة، خلال الفترة الماضية، حيث غاب روبن نيفيز عن عشر مباريات بسبب إصابة في الركبة، بينما تعرّض ألكساندر ميتروفيتش إلى شد خفيف في عضلة الفخذ، أما سيرجي سافيتش، فقد اشتكى من آلام في العضلة الضامة.

ويمتلك الهلال سجلاً رائعاً أمام الاتحاد في جميع مباريات الفريقين بالأدوار الإقصائية عبر التاريخ، حيث أقصى الاتحاد 27 مرة، وتفوق بالكامل في العام الماضي 2024 بعدما أطاح الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين، ذهاباً وإياباً، ثم توج بكأس السوبر باكتساح كامل بنتيجة 4-1 وأنهى العام بفوز في نصف نهائي كأس الملك بنتيجة 2-1.

وفي آخر 12 مواجهة جمعت الهلال والاتحاد، حقق الهلال 11 انتصاراً، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت آخر مواجهة بين الفريقين، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي لموسم 2024-2025، حيث تفوق الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-1.

إجمالاً، تواجه الهلال والاتحاد في 88 مباراة، حيث حقق الهلال الفوز في 44 منها، بينما فاز الاتحاد في 21 مواجهة، وانتهت 23 مباراة بالتعادل. وسجل لاعبو الهلال 153 هدفاً في مرمى الاتحاد، مقابل 114 هدفاً سجلها لاعبو الاتحاد في مرمى الهلال. ويتصدر سالم الدوسري، قائد الهلال، قائمة هدافي كلاسيكو السعودية برصيد 11 هدفاً.