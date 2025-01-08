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الرياضة

الشارقة.. صدارة «أدنوك للمحترفين» دون «قناص»!

الشارقة.. صدارة «أدنوك للمحترفين» دون «قناص»!
8 يناير 2025 13:00

علي معالي (أبوظبي)

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يعاني الشارقة غياب «القناص»، رغم أنه تعاقد مع المهاجم تيرون كونراد، قادماً من الدوري الصيني، وقبله الإسباني باكو ألكاسير، وأصبح كونراد «حبيس» مقاعد البدلاء، مكتفياً بتسجل «هدف يتيم» في 4 مباريات، فيما لعب ألكاسير 35 دقيقة في 6 مباريات.
والطريف أن حل الأزمة جاء عن طريق لاعبين ليسوا مهاجمين، وهم كايو لوكاس «6 أهداف»، وعثمان كمارا «5 أهداف»، وفراس بالعربي «4 أهداف»، ولوان بيريرا وجيليرمي بيرو «3 أهداف»، وتطالب جماهير «الملك» بالتعاقد مع مهاجم صريح، يستغل الفرص المتاحة، خاصة أن الفريق أمامه استحقاقات عدة.
يتصدر الشارقة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد نهاية «الجولة 11»، برصيد 28 نقطة، وسجل 24 هدفاً حملت «بصمة» لاعبين بعيداً عن المهاجم «رأس الحربة الصريح»، وهو ما يرسم العديد من علامات الاستفهام، حول هجوم الفريق، وطريقة الاختيارات.
وقام الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الفريق، بمنح الفرصة لكونراد وألكاسير، ولكن من دون جدوى، لدرجة أنه بدأ يستعين بكايو لوكاس في مركز الهجوم لحل المشكلة.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كايو لوكاس
باكو ألكاسير
كوزمين
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