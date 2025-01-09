«فرسان الإمارات» يتصدرون منافسات «الخيول الصغيرة» في «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر «فرسان الإمارات» منافسات خيول القفز الصغيرة، في أولى منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة من فئة النجمة الواحدة، عمر 6 سنوات في منافسة المرحلتين الخاصة، على حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، والتي أقيمت أمس، ضمن بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم.

وتقام البطولة برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وتنظمها إسطبلات الشراع، ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من 9 إلى 12 يناير الحالي.

وحصدت المركز الأول الفرس «أسولا أف أف أيه زد»، بقيادة الفارس محمد حمد الكربي، كما حقق الكربي جائزة المركز الثاني أيضاً مع الفرس «أونورا جيه»، وجاءت ثالثة الفرس «أو آبي في دي بي»، بقيادة الفارس الألماني ياسين الزبيبي.

وجاء الفوز بصدارة منافسة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات من نصيب الجواد «أن أن كونتر أتاك أم كيو»، بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي، في منافسة المرحلتين الخاصة، على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وحصد الجواد «باري ـ بلو» المركز الثاني بقيادة الفارس السوري هشام غريب، وذهب المركز الثالث إلى الفرس «نيروبي» بقيادة الفارس الإيراني علي عزيزنيا.

وفي أولى منافسات فئة الثلاث نجوم، حصد الفارس السوري ليث غريب المركز الأول مع الفرس «أليت دو بونتس»، محققاً 30:45 ثانية، وذهب المركز الثاني إلى الفارس مبخوت عويضة الكربي، مع الفرس «هوليوود»، محققاً 30:88 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس خليفة علي الجهوري، بصحبة الجواد «تاسيلي دو كيرجان»، محققاً 32:41 ثانية.

وفاز فرسان قفز الحواجز، من كندا بجائزتي المركزين الأول والثاني، في أولى المنافسات الدولية لفئة الفرسان الأشبال، وحقق المركز الأول الفارس الكندي حمزة المحاميد مع الجواد «أماديوس زد»، وجاءت الفارسة الكندية سيتاريه صادقي مع الفرس «أليسي»، وثالثاً الفارس البحريني عبد الله محمد نظام مع الجواد «إسبوير دوفوريتس».