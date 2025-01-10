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الرياضة

«ليوا الرياضي» يخطط لدخول «الموسوعة القياسية»

«ليوا الرياضي» يخطط لدخول «الموسوعة القياسية»
10 يناير 2025 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يخطط نادي ليوا الرياضي لتسجيل مواقف ليوا للكرفانات الترفيهية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر مواقف كرفانات مخدّمة في العالم، منذ تأسيسها في عام 2017، أثبتت هذه المواقف مكانتها واحدة من أبرز المرافق المخصصة لعشاق الرحلات البرية، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم.
انطلقت المبادرة خلال مهرجان ليوا الدولي 2018، وافتتحت المواقف بسعة بلغت 144 كرفاناً، ومنذ ذلك الحين، استمر نادي ليوا في تطويرها، حيث تم مضاعفة السعة عام 2019، لتصل إلى 296 كرفاناً، وتوسعتها إلى 448 كرفاناً في عام 2021، بفضل إضافة خدمات أساسية وإطلاق نظام حجوزات إلكتروني عبر تطبيق النادي.
وفي عام 2022، زادت السعة إلى 592 كرفاناً، وشهد عام 2023 نقلة نوعية، بإنشاء طريق إسفلتي داخل المواقف، إلى جانب توفير ملاعب رياضية ومرافق عامة، مما رفع السعة إلى 840 كرفاناً، وفي عام 2024، ركز النادي على تحسين تجربة الزوار عبر تطوير نظام إلكتروني موحد للحجوزات، وتوفير مركبات جولف صديقة للبيئة لخدمة الزوار، وضمان منطقة هادئة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.
تسعى الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة مواقف ليوا للكرفانات وجهة عالمية رائدة، وجعلها نموذجاً يحتذى به في تطوير الخدمات الترفيهية المخصصة للكرفانات.
وتعكس خطوة تسجيل الإنجاز في موسوعة جينيس طموح نادي ليوا الرياضي في التميز العالمي، مما يجعله الوجهة المثالية لعشاق الكرفانات والرحلات البرية.

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