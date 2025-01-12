برشلونة «سوبر خيال» بـ«خماسية الريال»!

جدة (الاتحاد)

توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخه، بفوز كبير وتاريخي على ريال مدريد 5-2، في اللقاء الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأحرز برشلونة أول ألقابه في عام 2025.

لم يستغل ريال مدريد تقدمه بهدف مبكر للغاية بعد مرور خمس دقائق سجله كيليان مبابي بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بمراوغة أليخاندرو بالدي، قبل أن يسدد النجم الفرنسي في شباك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، وأدرك الفريق الكتالوني التعادل في الدقيقة 22 بعد هجمة سريعة منظمة بدأها جوليس كوندي بتمريرة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي مهد الكرة إلى لامين يامال ليراوغ ويسدد في شباك البلجيكي تيبو كورتوا.

ومنح ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو بعد عرقلة إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد لجافي نجم وسط برشلونة.



وبعد ثلاث دقائق، عزز برشلونة تفوقه بهدف ثالث بكرة عرضية من كوندي قابلها رافينيا برأسية قوية في الشباك. واستغل برشلونة سوء حالة منافسه ليضيف هدفا رابعا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع سجله بالدي مستفيداً من تمريرة زميله رافينيا بعد هجمة مرتدة سريعة لينتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بنتيجة 4-1.

وكان الشوط الثاني مثيراً للغاية بدأ بفرصة ضائعة من رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد الذي سدد كرة ارتدت من القائم الأيمن. ومن هجمة سريعة لبرشلونة حيث مرر جافي كرة بينية إلى رافينيا الذي كسر مصيدة التسلل وانطلق من منتصف الملعب ثم راوغ وسدد في الشباك، ليسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 48.



واستمرت الإثارة بحصول تشيزني على بطاقة حمراء في الدقيقة 56 بعد عرقلة مبابي الذي كان منفرداً بالمرمى. واضطر الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة لتبديل اضطراري بإشراك حارس المرمى البديل إيناكي بينيا مكان لاعب الوسط جافي بعد طرد تشيزني.

ومع أول اختبار لإيناكي بينيا اهتزت شباكه بهدف ثان لريال مدريد في الدقيقة 60، سجله رودريجو من ركلة حرة سددها بقوة في الشباك بعد ارتطام الكرة بالقائم الأيسر.

ولم ينجح ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في استغلال النقص العددي لمنافسه على مدار أكثر من نصف ساعة، ليسقط للمرة الثانية أمام غريمه التقليدي هذا الموسم بعد الخسارة 0-4 في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

أما برشلونة فقد رد اعتباره من الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر المحلي بالموسم الماضي، ليتوج باللقب للمرة 15 في تاريخه ليعزز تربعه على قائمة الأكثر تتويجاً باللقب مقابل 13 لقباً لريال مدريد، كما تعادل الفريقان في المواجهات المباشرة بينهما على الملاعب السعودية في كأس السوبر الإسباني بواقع لقبين لكل فريق، حيث توج الريال بلقبين في 2022 و2024 بينما حقق برشلونة الكأس في 2023 و2025.