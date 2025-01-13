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الرياضة

أنشيلوتي: أنا مستاء.. غاضبون من النتيجة أمام برشلونة

أنشيلوتي: أنا مستاء.. غاضبون من النتيجة أمام برشلونة
13 يناير 2025 11:15

 

الرياض (د ب أ)

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، غضبه الشديد من نتيجة المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر الصحفي:«لم نقدم الأداء المطلوب، وأنا مستاء من ذلك، برشلونة استحق التتويج باللقب».

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وأضاف مدرب ريال مدريد:«نحن غاضبون من النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، علينا النظر إلى الأمام والاستعداد للمباراة المقبلة بأفضل ما يمكن، فنحن لم ندافع بشكل جيد، وهذا ما ظهر بوضوح بعد تسجيلنا الهدف الأول، على عكس منافسنا الذي لعب بطريقة جماعية، واستفاد بلا شك من هذه الميزة، التي لم تغب عن أداء الفريق، حتى بعد تعرضهم لحالة الطرد».

أنشيلوتي
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