الرباط الصليبي يبعد جيسوس عن الملاعب



لندن (رويترز)

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء أن البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال سيغيب عن الملاعب فترة طويلة، بعد تعرضه لما يشتبه في أنه إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وغادر جيسوس (27 عاماً) الملعب على محفة قبل نهاية الشوط الأول من خسارة أرسنال أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مباراة أرسنال أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً الأربعاء: «نعرف الكثير الآن. الأمر لا يبدو جيداً على الإطلاق. نحتاج إلى مراجعة الأمر مع أخصائي آخر، وسنحصل على معلومات أفضل بعد ظهر اليوم، لا أريد تأكيد أي شيء حتى نحصل على التقرير النهائي بعد ظهر اليوم. كنا قلقين للغاية بعد المباراة، ونحن قلقون للغاية اليوم».







