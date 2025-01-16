أتلتيكو مدريد يواصل «السلسلة الأطول»



مدريد (رويترز)



سجل المهاجم ألكسندر سورلوث هدفين في فوز أتلتيكو مدريد السهل 4-صفر على إلتشي من الدرجة الثانية، ليحجز فريق المدرب دييجو سيميوني مكانه في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وهذا هو الفوز الخامس عشر على التوالي لأتلتيكو في جميع المسابقات، ليواصل أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي، بعد أن حطم سيميوني رقمه القياسي البالغ 13 فوزاً منذ عام 2012.

لم يفوت أتلتيكو أي فرصة لينتزع الفوز، على الرغم من أن مدربه الأرجنتيني قرر إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين أمام إلتشي المتألق، الذي لم يخسر منذ أوائل نوفمبر الماضي، وفاز بست من آخر سبع مباريات.

ومع وجود لاعبين من أمثال أنطوان جريزمان، وخوليان ألفاريز، ورودريجو دي بول، ويان أوبلاك على مقاعد البدلاء، سيطر أتلتيكو على مجريات اللعب، ولم يواجه أي خطر على الإطلاق، وأظهر الصلابة نفسها في الدفاع والفعالية في الهجوم التي دفعته إلى صدارة الدوري الإسباني متفوقاً على ريال مدريد وبرشلونة.

افتتح سورلوث التسجيل في الدقيقة الثامنة بتسديدة من مسافة قريبة.

وأضاف الهدف الثاني لأتلتيكو من علامة الجزاء، بعد تعرض الجناح سامويل لينو لعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29،

ولعب إلتشي بعشرة لاعبين، بعد حصول نيكو ميركاو على الإنذار الثاني في الدقيقة 50.

وسجل البديل رودريجو ريكيلمي الهدف الثالث لأتلتيكو بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 61، قبل أن يختتم خوليان ألفاريز أهداف اللقاء بعد 14 دقيقة أخرى.

وقال سيميوني لمحطة تي.في.ئي: «اتسم بالحذر بهدف ادخار طاقة اللاعبين للمباريات المقبلة، وكان علينا الفوز من أجل التأهل، وكان لدي الثقة في اللاعبين الذين اعتقدت أن بوسعهم منحنا الفرصة للاستمرار على نفس المنوال، وأخبرتهم قبل المباراة أنهم يؤدون بشكل جيد للغاية، ولهذا السبب تفهم الجميع أن التشكيلة الأساسية التي بدأت اللقاء منحتنا خيار التأهل، لعبنا بتواضع أمام فريق يلعب بشكل جيد في الدرجة الثانية».

وأضاف، «شعرت بطاقة جيدة داخل الفريق،. ولحسن الحظ كان بوسع هؤلاء اللاعبين إظهار العمل والجهد والتواضع والمثابرة، وتقبل كل واحد منهم المركز الذي يشغله داخل الفريق، هذا سيجعلنا نتنافس بشكل أفضل، وسيجعل من الصعب علي الاختيار في المرات المقبلة».

وانضم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في دور الثمانية، بعد فوز الأخير على ريال بيتيس 5-1.

وتغلب خيتافي، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، على بونتيفيدرا المنتمي للدرجة الرابعة 1-صفر، بينما كافح ليجانيس ليطيح الميريا متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني بفوز 3-2.