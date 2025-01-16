عجمان يستعيد ذكريات «الرباعية» أمام العين بعد 2104 أيام!



علي معالي (عجمان)

استعاد عجمان ذكريات «الرباعية» أمام العين، بعد 2104 أيام، من مباراة الفريقين، ضمن «الجولة 20» باستاد هزاع بن زايد، موسم 2018- 2019، وانتهت بتفوق «البرتقالي» 4-صفر، وهذه المرة تقابل الفريقان على ملعب عجمان، في «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورجحت كفة «البركان» 4-2.

وعبر جوران مدرب عجمان عن سعادته بالفوز، وقال: «3 نقاط مهمة لاستعادة الثقة، ولعبنا جيداً من البداية إلى النهاية، من طاقة إيجابية، وقتال في الملعب، وفرحتي كبيرة بالعناصر الشابة مثل أنس ميتشي، وإسماعيل مؤمن وفيكتور ومحمد ناصر».

وأضاف: «أتمنى أن نلعب المباريات المقبلة بنفس الروح التي ظهرنا عليها أمام العين، حتى نحقق ما نريده في نهاية البطولة، وأنه لا توجد مباراة كبيرة وأخرى صغيرة في كرة القدم، وما حدث لنا في الجولة السابقة أمام كلباء بالخسارة 2-3، كان مغايراً تماماً عما كنا عليه أمام العين، من ناحية العطاء والقوة والالتزام والإيجابية داخل الملعب».

وجاءت ردة فعل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب العين قوية بعد المباراة، وقال: «عجمان قدم مباراة جيدة، وبعض لاعبي العين لم يحترموا النادي ولا حتى كرة القدم، من خلال الأداء الذي ظهروا عليه في المواجهة، ونعرف أننا ابتعدنا عن القمة، ويجب علينا تغيير العقلية والأسلوب».

وأضاف: «العين نادٍ كبير، لا يستحق هذا المركز والعدد من النقاط حتى الآن، والجميع يعمل من أجل الفريق وجمهورنا يستحق الأفضل، واللاعبون لم يكونوا في حالتهم، وكان تركيزهم مع الحكم فقط، من دون الانتباه إلى الملعب، وبين الشوطين تحدثت معهم عن أهمية الفوز».

وقال: «أضعنا العديد من النقاط في السابق مثلما حدث أمام شباب الأهلي والشارقة، ولكن في هاتين المباراتين أضعنا العديد من الفرص، وقدمنا عرضين جيدين، ولكن أمام عجمان افتقدنا كل شيء، وبالتالي علينا تغيير العقلية والأسلوب في الفترة المقبلة».