منافسات قوية في افتتاح بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

الظفرة (وام)

انطلقت بكورنيش المغيرة في منطقة الظفرة، فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتستمر على مدى 4 أيام.

وتميزت منافسات اليوم الأول للبطولة التي تشارك فيها 505 خيول بالقوة والإثارة خلال أشواطها التأهيلية المختلفة، والتي خصصت للمهرات والأفراس من مختلف الأعمار.

وشهد فعاليات البطولة، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقام بتكريم أعضاء اللجان العاملة في البطولة، كما شهد أيضاً جانباً من الفعاليات الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وخليفة النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.

واستهلت الفعاليات «جودا أم أي» لخليفة محمد السويدي، بتحقيق المركز الأول في القسم «أ» لشوط المهرات بعمر سنة، وحققت 91.80 نقطة، وتصدرت القسم «ب» «أي دي نجوى» لحمد عدنان الشحي، وسجلت 91.90 نقطة.

أما صدارة القسم «ج»، فقد ذهبت إلى «نوف ليوا» لعبد الله أحمد المنصوري، محققة 91.90 نقطة، وأحرزت المركز الأول في القسم «د» المهرة «أس تي روز» لسالم علي الطنيجي، وحققت 91.20 نقطة، فيما اعتلت صدارة القسم «هـ» آخر أشواط فئة مهرات السنة، المهرة «س س روز» لسلطان اليحيائي، وحققت 91.40 نقطة.

وفي فئة المهرات عمر سنتين، تصدرت المهرة «مراكش ر م» لروبيه مارتينس، القسم «أ» وسجلت 91.40 نقطة، فيما حلقت بصدارة القسم «ب» المهرة «مزن النور» لمربط النور، وحققت 91.20 نقطة. واختتمت فعاليات اليوم الأول المهرة «أي أس رفراف» لمحمد سعيد المحرمي، التي تصدرت القسم «ج» للمهرات عمر سنتين، وسجلت 91.20 نقطة.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، إن البطولة استطاعت أن ترسخ مكانتها إحدى أقوى البطولات للمرابط الخاصة في العالم، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير من الخيول المشاركة خلال هذه النسخة، والتي بلغت 505 جياد تعود لنحو 303 ملاك. وأشاد بالمشاركة الكبيرة، خاصة من الملاك من منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن البطولة أسهمت أيضاً في تحقيق حراك كبير في المنطقة، والتعريف بالمواقع السياحية.