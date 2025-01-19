فيورنتينا.. «حلقة جديدة» من «مسلسل الإهدار»!



روما (أ ف ب)

فرّط فيورنتينا بتقدمه على ضيفه تورينو «المنقوص»، واستكمل مسلسل إهدار النقاط بتعادله معه 1-1، في «المرحلة 21» من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد طرد مدافع تورينو الفرنسي ألي ديمبيلي، إثر نيله بطاقة صفراء ثانية خلال ست دقائق (33) استغل أصحاب الأرض النقص العددي، وسجلوا هدف السبق عبر مويس كين برأسية، بعد متابعته كرة تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 38.

وواصل «الفيولا» تقدمه حتى الدقيقة 70، حين استغل «البديل» الليتواني جفيداس جينيتيس خطأ فادحاً بالتمرير من الدفاع، وخطف الكرة أمام المنطقة، حيث دخل وسجل إلى يسار المرمى هدفه الأول، ضمن البطولة في موسمه الثالث.

وتواصلت معاناة فيورنتينا على صعيد النتائج في الفترة الأخيرة، حيث فشل في الفوز للمباراة السابعة توالياً ضمن الدوري ومسابقة «كونفرنس ليج»، مكتفياً بتحقيق نقطتين في الدوري وواحدة أوروبياً.

رفع الفريق رصيده إلى 33 نقطة، وصعد إلى المركز السادس، بتعادله السادس في الدوري، فيما ارتقى تورينو إلى المركز الحادي عشر بـ23 نقطة، وهو ثالث أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل (8) بالشراكة مع جنوى وإمبولي، بعد بولونيا (9) ويوفنتوس (13).