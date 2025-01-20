مدربو جوجيتسو: بطولة خالد بن محمد بن زايد منصة اكتشاف المواهب

أبوظبي (وام)

أكد مدربو ومدربات جوجيتسو أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي اختتمت منافسات الجولة الأولى من نسختها الثانية «الأحد»، ساهمت في اكتشاف مواهب واعدة من مختلف أندية الدولة.

وكانت منافسات اليوم الختامي قد شهدت مشاركة واسعة من الأشبال تحت 12 عاماً، والبراعم من عمر 4 - 8 سنوات، تنافسوا بكل قوة وندية من أجل الوقوف على منصات التتويج.

وقالوا في تصريحات إن البطولة واصلت نجاحها الكبير مع انطلاق نسختها الثانية والتي ساهمت بشكل كبير في استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات الصغار وبدعم من اتحاد اللعبة وأولياء الأمور قدموا مستويات مميزة.

وقال البرازيلي سامر سون مدرب نادي الوصل إن البطولة أصبحت منصة مهمة للاعبين الصغار والناشئين، وبدعم كبير من اتحاد الجوجيتسو واصلت النجاح، واكتسب اللاعبون واللاعبات الصغار العديد من الخبرات والمهارات الفنية.

وأضاف: «الموسم الثاني من البطولة سيجذب الكثير من اللاعبين على كافة الأصعدة، وسيسهم بشكل كبير في نشر اللعبة خاصة أنه يقام في مختلف إمارات الدولة ما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة».

وقال إريك مارياس مدرب نادي بني ياس إن جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة هم فائزون بغض النظر عن المركز الذي حققوه، فالجميع اكتسب مهارات فنية جديدة، ورفعوا من لياقتهم البدنية بفضل الدعم الكبير لهذه البطولة وتسهيل جميع الإمكانيات للمشاركين».

وأضاف: «بداية جيدة لموسم الجوجيتسو في الإمارات من خلال بطولة موسعة بهذا العدد من اللاعبين واللاعبات، نعلم أن هناك صعوبات كبيرة في التعامل مع اللاعبين الصغار خاصة من خارج الملعب عند توجيههم لكن شغف اللعبة والرغبة في النجاح يدفعنا إلى توجيههم بشكل أكبر ودعمهم لاكتساب المزيد من المهارة والخبرة».

وقال فينسيوس كروز مدرب بفريق «اتش بي زد»: «لاحظنا ارتفاعاً كبيراً في مستوى اللاعبين الصغار بالنسخة الحالية من بطولة خالد بن محمد بن زايد، الأمر الذي يضعنا أمام تحد كبير لتطوير هؤلاء اللاعبين واللاعبات الصغار ودعمهم بأفضل صورة ممكنة».

وأضاف: «كافة الأمور في مبادلة أرينا رائعة سواء من ناحية التنظيم أو الحضور الجماهيري أو اكتساب الخبرات. فخورون بالتدريب والمشاركة في هذه البطولة المميزة».

وقالت رافاييلا مدربة في فريق 777: «سعيدة بالمشاركة في انطلاق النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، رأيت مستويات فنية ممتازة للاعبين واللاعبات الناشئين والناشئات الكل هنا يلعب من أجل الفوز».

وأضافت: «رأيت الكثير من الفتيات يبكين ويشعرن بالحزن بعد الخسارة، هذا الأمر بالنسبة لي يشكل تحدياً كبيراً وروحاً قتالية لدى اللاعبات الناشئات يجب المحافظة عليها ودعمها، نحن أمام أجيال مليئة بالحماس، وننتظر منها الكثير في المستقبل».