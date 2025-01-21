الجزيرة يواجه الزمالك المصري في ربع نهائي «عربية الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ضرب الجزيرة، بطل دوري الطائرة في الموسم الماضي 2023-2024، موعداً مرتقباً أمام منافسه الزمالك المصري في الثامنة من مساء اليوم على صالة عبد الله بن سحيم بنادي قطر، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 43 من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحجزت ثمانية أندية مقاعدها في ربع النهائي، وشملت السويحلي الليبي، «حامل اللقب»، والسلام العُماني من «المجموعة الأولى»، الزمالك المصري والسيب العُماني «المجموعة الثانية»، الأهلي المصري والشرطة القطري «المجموعة الثالثة»، قطر القطري «المستضيف»، والجزيرة «المجموعة الرابعة».

في المقابل، تلعب أندية بني ياس، الكويت الكويتي، الهلال الليبي، دار كليب البحريني، أربيل العراقي، برقان الكويتي، وغزة الفلسطيني، مباريات تحديد المراكز من «التاسع» وحتى «الخامس عشر».

وحجز «فخر أبوظبي» مقعده في «ربع النهائي» باحتلاله وصافة المجموعة الرابعة خلف قطر القطري المتصدر، بعدما حصد 6 نقاط بالفوز في «الجولة الأولى» أمام برقان الكويتي 3-2، بنتائج الأشواط «27-29، 25-16، 25-22، 17-25، 15-9»، وتغلبه في الثانية على غزة الفلسطيني 3-0، بنتائج الأشواط «25-11، 25-21، 25-16»، قبل أن يخسر مباراة الجولة الثالثة أمام قطر القطري 0-3، بنتائج الأشواط «22-25، 16-25، 23-25».

بدوره، تصدر الزمالك المصري منافس الجزيرة في ربع النهائي، ترتيب المجموعة الثانية في الدور التمهيدي برصيد 7 نقاط، وحقق الزمالك الفوز في آخر مبارياته أمام الهلال الليبي بنتيجة 3-0، بنتائج الأشواط 25-15، 25-15، 25-16».

من جهته، يخوض بني ياس الممثل الثاني للإمارات في «عربية الطائرة»، مواجهة تحديد المراكز أمام دار كليب البحريني، واحتل «السماوي» المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى خلف السويحلي الليبي والسلام العُماني، فيما حل دار كليب ثالثاً في ترتيب مجموعته الثالثة، والتي تصدرها الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 10 نسخ، وحل ثانياً الشرطة القطري.

وتتأهل الفرق الفائزة في ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي والذي تُلعب مبارياته مساء الجمعة المقبل، والذي يشهد أيضاً مباريات تحديد المراكز من «الخامس»، وحتى «الثامن»، على أن تختتم البطولة مساء السبت بمواجهة النهائي.

من جهته، ذكر سلطان صالح الواحدي، مشرف فريق الجزيرة للكرة الطائرة، أن تأهل «فخر أبوظبي» للدور ربع النهائي جاء حسب التخطيط الموضوع من قبل الجهاز الفني والإداري، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «تخطيطنا لمباريات الدور الأول مضى، حسب الشكل المطلوب، ونجحنا في حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، رغم حساسية المباريات».

وأضاف: «تنتظرنا مواجهة قوية ومنتظرة أمام الزمالك، وسعينا إلى تجهيز كل الأسلحة المطلوبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وتركيزنا في البطولة على كل مباراة على حدة، ونتطلع إلى مفاجأة المنافس المصري، وهو نادٍ عريق في المشاركات الإقليمية والدولية، وصاحب خبرات كبيرة»، مشدداً على جاهزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية وتشريف كرة الطائرة الإماراتية.