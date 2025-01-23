إصابات خطيرة لمتزلجين قبل بطولة العالم في النمسا



كيتزبوهيل (د ب أ)



تعرّض المتزلج الألماني جاكوب شرام، والنمساوي فيليكس هاكر لإصابات خطيرة للغاية، في ثاني حصة تدريبية، استعداداً لمنافسات كأس العالم للتزلج على المنحدرات في كيتزبوهيل النمساوية.

وتقرر إلغاء تدريب الخميس قبل سباق سوبر جي يوم الجمعة، وسباق الهبوط يوم السبت.

وأوضح الاتحاد الألماني للتزلج في بيان أن شرام «26 عاماً»، والذي شارك للمرة الأولى في بطولة العالم على منحدر «سترايف» العام الماضي 2024، أصيب بعد سقوطه بارتجاج في المخ، إضافة إلى إصابة قوية في الركبة.

ونقل المتزلج الألماني إلى المستشفى بطائرة مروحية، رفقة النمساوي هاكر الذي تعرض لإصابة مزدوجة بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأكد الاتحاد النمساوي للتزلج أن هاكر سيغيب لنهاية الموسم. ويعد منحدر كيتزبوهيل على جبل هانينكام من أخطر المسارات في منافسات كأس العالم للتزلج على المنحدرات، بينما يعد سباق الهبوط هو سباق التزلج الأكثر شهرة في العالم.

كان الفرنسي سيبريا سارازين قد حصد لقبي كيتزبوهيل في العام الماضي، لكنه أصيب بجروح خطيرة أثناء التدريب في بورميو في 27 ديسمبر، وعانى نزيفاً بالقرب من دماغه.

ويخضع سارازين حالياً لإعادة التأهيل مثل المتزلجة الأميركية ميكايلا شيفرين، التي أصيبت بثقب في بطنها بواسطة عصا التزلج في نوفمبر.