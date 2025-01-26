نجاح «النسخة الأولى» لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح منافسات بطولة الإمارات الوطنية الأولى للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في «مبادلة أرينا بأبوظبي» على مدار يومين.

وشهد اليوم الثاني والختامي من البطولة منافسات فئتي الكبار فوق 18 عاماً والشباب «A» الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً.

وأظهر لاعبو فئة الشباب مهارات واعدة ومستويات فنية متميزة، تعكس تطور المهارات لدى هذه الفئة العمرية، وإمكاناتها الكبيرة على الساحة الرياضية، وشهدت منافسات فئة الكبار مواجهات قوية بين اللاعبين، مما أسهم في تعزيز المنافسة وأجواء الحماس في البطولة.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بأهمية البطولة ودورها في تعزيز انتشار وتطور رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، مشيراً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يسهم في توفير بيئة تنافسية شاملة تتيح للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات التطور واكتساب الخبرات، من خلال التنافس مع نخبة من اللاعبين المتميزين.



وأشار الظاهري إلى أن مشاركة فئة الكبار بجانب اللاعبين الناشئين والشباب يعزز من قيمة البطولة، حيث يقدّم فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، ما يسهم في تطوير المستوى العام للرياضيين، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال الظاهري: «نسعى دائماً إلى اكتشاف وتطوير المواهب الناشئة وصقل مهاراتهم بهدف تمثيل الدولة بأفضل صورة في المنافسات العالمية، ونواصل تنظيم مثل هذه البطولات التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة رياضية متميزة ورائدة على صعيد تطوير الرياضة».

وقال أنتونيو إناشيو مدرب نادي شباب الأهلي: «فخورون بالمشاركة في البطولة القوية بـ36 لاعباً في فئتي الشباب (A) والكبار فوق 18 عاماً، وتمثل البطولة بداية مثالية للموسم، ونتوقع أن تكون بجولاتها المختلفة واحدة من أقوى البطولات التي تجمع نخبة من اللاعبين الموهوبين».

وأضاف: «توفر البطولة منصة للاعبين تتيح لهم فرصة التحدي والاحتكاك مع لاعبين ذوي مستويات عالية من الأداء، كما تقدم بيئة تنافسية تسهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مما ينعكس إيجاباً على مستواهم الفني، سواء في المنافسات المحلية أو الدولية».

وقال عمر الريسي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي حقق ذهبية فئة الشباب (A) وزن 56 كجم: «أشعر بفخر كبير بتحقيق الميدالية الذهبية في هذه البطولة، إذ يعكس هذا الإنجاز الجهد الكبير والإصرار خلال فترة الإعداد، النزالات كانت في غاية الندية، ولكني نجحت في تخطي العقبات بفضل التركيز والدعم الكبير من الجهاز الفني، هذه الميدالية بداية لمسيرة أكبر، وأواصل العمل بجد وأتطلع لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة».

بدورها، قالت الكولومبية فرناندا مينديز لاعبة أكاديمية أدما، والتي تنافس في فئة الكبار وزن 70 كجم: «سعيدة بالمشاركة في بطولة الإمارات الوطنية الأولى للفنون القتالية المختلطة، فهي تمثل فرصة للتطور من خلال منافسات قوية، كما تعكس البطولة الدعم الكبير لتطور الرياضة النسائية، مما يعزز مكانة اللاعبات، وأطمح لتحقيق أفضل النتائج والاستمرار في تمثيل المرأة بشكل مشرف في هذه الرياضة».