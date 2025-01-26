بيزا بطل «المرحلة الثالثة» لـ «طواف الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الضواحي، كونتن بيزا بطلاً للمرحلة الثالثة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته العاشرة.

وشهد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية الانطلاقة أمام الجامعة الأميركية بالمدينة الجامعية بعنوان «العلم والثقافة» لمسافة 11.16 كلم، وانتهت في النقطة نفسها، فيما حضر الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة جانباً من السباق، وعلى هامش المرحلة أقيم سباقان للمعاقين والشباب، وفاز عايض الأحبابي من نادي العين لأصحاب الهمم بلقب سباق الكراسي المتحركة «H»، وأحمد البدواوي من نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب الدراجات الخاصة «C»، أما الشباب ففاز باللقب يوسف أميري من نادي النصر.



شهد انطلاق السباقات وتتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، عبد اللطيف الفردان، وكلثم المطروشي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وأيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وسامسون ندايشيمي، رئيس اتحاد رواندا، والدكتور أشرف الطيب، رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، ونبيل محمد عاشور، رئيس اتحاد اليد، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وسالم الشحي، ممثل الاتحاد العربي للدراجات، والرائد عبد العزيز اليحيائي، ممثل شرطة الشارقة، وحمد المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج كونتن بيزا من فريق فاجنر البلجيكي، والثاني رين تارامي من فريق كنان الياباني، والثالث ألكسندر بالمر من فريق سوليوشن تيك الإيطالي.

أما بالنسبة لقمصان التميز، فحصل ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل دوشان رايوفيتش من سوليوشن تيك الإيطالي على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل راشد محمد البلوشي من منتخب الإمارات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، ففاز به ماريفوت دوراتيه من فريق الإمارات جينزي، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، فحصل عليه الدراج عبد الله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

وفي سباق فئة الكراسي المتحركة «H»، حصل على المركز الأول عايض الأحبابي من نادي العين لأصحاب الهمم، والمركز الثاني سامي السليمي من منتخب عُمان، أما المركز الثالث فمن نصيب سعيد الظاهري من نادي العين لأصحاب الهمم.

وفي سباق فئة الدراجات الخاصة «C»، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية أحمد البدواوي من نادي دبي لأصحاب الهمم، وجاء في المركز الثاني والفضية، عبدالله البلوشي من نادي دبي لأصحاب الهمم، بينما حصل على المركز الثالث والبرونزية سالم الجنيبي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وفي سباق الشباب، حصل يوسف أميري من النصر على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحمد المحيربي من نادي أبوظبي على المركز الثاني والفضية، فيما حل منصور ماجد من نادي الشارقة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتنطلق يوم الاثنين المرحلة الرابعة للحدث الدولي الكبير بعنوان «المنطقة الشرقية» لمسافة 132.32 كم من أمام بحيرة الحفية بكلباء، وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان.