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الرياضة

ناينجولان يواجه «تهمة خطيرة»!

ناينجولان يواجه «تهمة خطيرة»!
27 يناير 2025 21:40

 
بروكسل (رويترز)

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قال مصدر مقرب من التحقيقات إنه تم اعتقال راديا ناينجولان لاعب منتخب بلجيكا لكرة القدم سابقاً ولاعب وسط فريق لوكيرن-تيمسه حالياً لعلاقته بتحقيق بشأن تهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.
وقال مكتب المدعي العام في بروكسل في بيان رسمي إن الكوكايين تم تهريبه على ما يبدو عبر ميناء أنتويرب، مضيفاً أنه تم إجراء ثلاثين عملية تفتيش لمنازل كجزء من التحقيق.
ووفقاً للقواعد البلجيكية، لم يذكر البيان اسم ناينجولان، واكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه ومهنته.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق اعتقال اللاعب بالفعل.
ولم يرد فريق إدارة ناينجولان على الفور على طلب للتعليق على الأمر.
وقال نادي لوكيرن-تيمسه الذي يلعب له ناينجولان في بيان إن اللاعب غاب عن التدريب صباح اليوم.
وأضاف النادي أنه يحترم افتراض براءة اللاعب ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وفي العام الماضي، حُكم على الدولي الهولندي السابق كوينسي بروميس غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات، بتهمة تورطه في تهريب 1360 كيلوجراماً من الكوكايين عبر الميناء البلجيكي إلى هولندا في شحنتين عام 2020.

 

بلجيكا
منتخب بلجيكا
رادجا ناينجولان
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