كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»



لندن (د ب أ)

يطرح البريطاني سيباستيان كو، المرشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، مشروعه الانتخابي وبرنامجه حول كيفية إصلاح الأمور داخل اللجنة، وذلك عندما يقدم عرضاً أمام أعضائها غداً الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن كو «68 عاماً» لديه قناعة بأنه تدرب على هذا الدور أغلب فترات حياته، وسيواصل تحديد رؤيته لمستقبل اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماع مغلق في مدينة لوزان السويسرية.

وأعلن كو نيته الترشح لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر الماضي، وذلك بعدما أكد الألماني توماس باخ، الرئيس الحالي للجنة، أنه لن يترشح لولاية جديدة، وذلك مع نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية في باريس. ومن بين الأمور التي تعهد كو بالعمل عليها هو تحديد سياسة واضحة لحماية الرياضة النسائية، وذلك بعد انتقادات تعرضت لها اللجنة الأولمبية الدولية حول مسابقة الملاكمة للسيدات في أولمبياد باريس الماضي.

كما يرغب كو في الاستفادة بشكل أكبر من المواهب الموجودة داخل اللجنة الأولمبية الدولية ومنحهم دوراً أكبر في إدارة اللجنة، حيث كان قد أشار الشهر الماضي، إن السلطة في اللجنة الأولمبية الدولية موجودة في يد عدد قليل من الأشخاص.