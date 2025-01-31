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الرياضة

نظام «البطاقات الصفراء» في «أبطال أوروبا»

نظام «البطاقات الصفراء» في «أبطال أوروبا»
31 يناير 2025 11:56

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يسجل التاريخ 29 يناير 2025 في كرة القدم الأوروبية يوماً تاريخياً واستثنائياً ومثيراً في دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة هذا الموسم، حيث أقيمت خلاله 18 مباراة في وقت واحد لتحديد تصنيف الفرق، سواء الأندية التي تأهلت مباشرة إلى دور الستة عشر، أو الفرق التي تلعب الأدوار الإقصائية، وأيضا التي خرجت من المرحلة الأولى.
وبينما ننتظر نتائج القرعة اليوم هناك نقطة أخرى مهمة، وهي البطاقات الصفراء، في أي مرحلة يتم إلغاؤها وما تأثيرها على النهائيات؟

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وأصدر الاتحاد الأوروبي لوائحه المحدثة لموسم 2024-2025، موضحاً بالتفصيل وضع البطاقات الصفراء والحمراء في مسابقاته.
وتحدد القواعد عدد التحذيرات التي تؤدي إلى الإيقاف، ومتى يتم إزالتها، وما إذا كان من الممكن استثناء المباراة النهائية.
واعتباراً من المباراة الأولى لمرحلة الدوري، يتم إيقاف اللاعبين ومسؤولي الفريق عن المباراة التالية للمسابقة بعد 3 إنذارات لم تسفر عن بطاقة حمراء، إضافة إلى أي إنذار فردي بعد ذلك «الخامس، السابع، التاسع، إلخ».
تنتهي صلاحية جميع البطاقات الصفراء بنهاية ربع النهائي، ولا يتم ترحيلها إلى نصف النهائي.
ولكن هل يمكن إيقاف اللاعب عن المباراة النهائية؟ يكون ذلك في حال الحصول على البطاقة الحمراء، وبما أن البطاقات الصفراء يتم إزالتها في نهاية الدور ربع النهائي، وحتى لو تم إنذار اللاعب في مباراتي نصف النهائي التي تم الفوز بها، فإنه لا يمكن إيقافه عن المباراة النهائية.
ومن الجدير بالذكر أن البطاقات الصفراء والعقوبات المعلقة في دوري أبطال أوروبا تنتهي بنهاية الموسم.

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