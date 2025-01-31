«الإمارات للتحكيم الرياضي» يبحث آليات التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية



دبي (وام)

بحث مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، سبل تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية بالدولة حول الاختصاص الولائي للمركز بنظر المنازعات الرياضية، وفقاً لقانون إنشائه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة جمال حامد المري، وحضور أعضاء المجلس غانم مبارك الهاجري، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، وشهاب حمد بوشهاب، وموزة بوهارون الشامسي، وعبد الله خميس بوعميم، والمدير التنفيذي الدكتور بليشة علي الكتبي.

واعتمد المجلس، تسمية غانم مبارك الهاجري نائباً لرئيس المركز، والحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات، لعام 2024، والميزانية التقديرية لعام 2025.

وناقش الأعضاء الخطط المستقبلية والمبادرات الجديدة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي يسعى المركز لتطبيق محاورها، خصوصاً في مجالات التوعية والتثقيف، والتنسيق مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المركز بإقرار العدالة الناجزة بين أطراف المنازعات الرياضية المختلفة.

وأكد جمال حامد المري، أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يسعى لصقل خبرات وقدرات منتسبيه، وتنظيم البرامج العلمية على أيدي نخبة من المختصين والقانونيين، والتعرف باستمرار على آخر المستجدات والتحديثات في التحكيم الرياضي، وبحث آليات الاستفادة منها وتعميمها على قائمة الموفقين والمحكمين المسجّلين لديه.

وأشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مقترحات الأعضاء وتصوراتهم المبنية على تقارير الأداء المقدّمة من الإدارة التنفيذية، وذلك لوضع الخطط التي تستهدف ترسيخ مكانة المركز وتعزيز مستواه.