«الاتحاد للطيران» الراعي الرسمي لـ «مبادلة أبوظبي للتنس»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، شراكة جديدة مع مجلس أبوظبي الرياضي، باعتبارها الراعي الرسمي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تنطلق غداً السبت.

ومع وصول نجوم التنس من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة السنوية، يعزز موقف الاتحاد للطيران راعياً رسمياً للبطولة التزام الشركة بدعم الرياضات والفرق الرياضية على نطاق عالمي.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «سعداء بالترحيب بهذا الحدث المرموق للتنس واللاعبين الدوليين المتميزين في أبوظبي في فبراير، ومع أجندة حافلة بالأحداث المثيرة والفعاليات المختلفة، تواصل أبوظبي تألقها وجهة عالمية المستوى، سواء اخترتها للعيش فيها أو للزيارة، وفخورون بأن نكون سفراء للإمارات».

من جهته، قال نايجل جوبتا، مدير البطولة: «يسعدنا الترحيب بالاتحاد للطيران راعياً رسمياً للبطول، وبصفتها شركة الناقل الوطني لدولة الإمارات، والرائدة عالمياً في توفير تجارب سفر استثنائية، فإن هذا التعاون يتوافق تماماً مع هدفنا المتمثل في نقل البطولة، التي دخلت عامها الثالث الآن، إلى آفاق جديدة، ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد للطيران لتقديم حدث يصنع ذكريات رائعة للاعبين والمشجعين وكل من شارك فيه».

خلال البطولة تجمع الاتحاد الحشود من خلال أنشطة المشجعين المثيرة في جناحها الخاص، حيث يمكن للزوار إظهار مهاراتهم في لعبة التنس في الواقع الافتراضي، والفوز بجوائز مذهلة وهدايا حصرية.