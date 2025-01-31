مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس.. موعد مع نجمات العالم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة من بطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»، التي يشارك فيها نخبة من ألمع نجمات العالم في اللعبة، وتستمر المنافسات حتى الثامن من فبراير، وتضم البطولة نخبة لاعبات العالم بقيادة بطلة الجراند سلام، إيما رادوكانو، وحصلت اللاعبة البريطانية على بطاقة الدعوة الأخيرة للمشاركة في الجولة التأهيلية، حيث ستتاح للجماهير فرصة حضور مباراتها الافتتاحية اليوم مجاناً.

وتنضم النجمة العالمية إلى كارولين جارسيا، وأكانا سونوب، ماركيتا فوندروسوفا، وأشلين كروجر.

وكذلك يشارك في هذه النسخة رادوكانو، إلى جانب قائمة مرموقة من اللاعبات المشاركات في البطولة، من بينهن إلينا ريباكينا، بطلة النسخة الأخيرة، وداريا كاساتكينا، وصيفة النسخة السابقة، وبليندا بنشيتش، بطلة النسخة الافتتاحية، بالإضافة إلى النجمة التونسية أُنس جابر، وصيفة البطولات الكبرى ثلاث مرات.

وعلى جانب آخر، خارج الملعب، سيحظى جمهور البطولة بفرصة الاستمتاع بقرية مبادلة للتنس، التي تمتد على مساحة 15000 متر مربع، مما يجعلها ضعف حجم النسخ السابقة. وتضم القرية خمس مناطق مختلفة، تقدم مجموعة غنية من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الرياضية المستوحاة من رياضة التنس، إلى جانب تشكيلة متنوعة من خيارات الطعام والشراب التي تلبي جميع الأذواق.

وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع عروض حية اليوم يقدمها كارل لافرينايز، الذي شارك سابقاً المسرح مع نجوم عالميين مثل بون جوفي وستينج، إلى جانب أداء فرقة إف.تي.إم، أما يوم الأحد، فيملأ الثنائي الموهوب جيما وجاي كي، الأجواء بعروض موسيقية متميزة، مما يجعل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تجربة فريدة لقضاء يوم ممتع مع العائلة والأصدقاء.

بالإضافة إلى ذلك، يتمكن الحضور اليوم من متابعة إيما رادوكانو عن قرب خلال مباراتها، وأيضاً مشاهدة مراسم سحب قرعة البطولة، التي ستُقام في قرية مبادلة للتنس في تمام الساعة 4:30 مساءً تقريباً.

من ناحية أخرى، أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، شراكة جديدة مع مجلس أبوظبي الرياضي، باعتبارها الراعي الرسمي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، وقال إريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «سعداء بالترحيب بهذا الحدث المرموق للتنس واللاعبين الدوليين المتميزين في أبوظبي، ومع أجندة حافلة بالأحداث المثيرة والفعاليات المختلفة، تواصل أبوظبي تألقها كوجهة عالمية المستوى، سواء اخترتها للعيش فيها أو للزيارة، وفخورون بأن نكون سفراء للإمارات».

من جهته، قال نايجل جوبتا، مدير البطولة: «يسعدنا الترحيب بالاتحاد للطيران راعياً رسمياً للبطولة، وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، والرائدة عالمياً في توفير تجارب سفر استثنائية، فإن هذا التعاون يتوافق تماماً مع هدفنا المتمثل في نقل البطولة، التي دخلت عامها الثالث الآن، إلى آفاق جديدة، ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد للطيران، لتقديم حدث يصنع ذكريات رائعة للاعبين والمشجعين وكل من شارك فيه».