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الرياضة

«غنتوت» و«أيه إم» يتصدران «الإمارات الدولية للبولو»

«غنتوت» و«أيه إم» يتصدران «الإمارات الدولية للبولو»
1 فبراير 2025 13:14

 
أبوظبي (الاتحاد)

 

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تصدر «غنتوت» و«أيه إم» منافسات «النسخة الـ24» من بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو، وتختتم 8 فبراير الحالي، في احتفالية جماهيرية وبرنامج متعدد الفقرات.
وجاءت صدارة الفريقين برصيد 4 نقاط، بعد فوز «غنتوت» الصعب على «الباشا» بفارق «نصف هدف»، وتفوقه في «ديربي أبوظبي» على «أبوظبي» 8-7، وتكرر التعادل بين الفريقين 4 مرات خلال مجريات اللقاء المثير، ونجح خوان أمبروجيو لاعب غنتوت في تسجيل 6 أهداف، مقابل هدفين لأوسكار كولومبرس، فيما أحزز لفريق «أبوظبي» باوتيستا بيلو «6 أهداف» وتوماس دلفينو.
وفاز فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم على «لامار» 3-صفر.
وتختتم مباريات «تمهيدي» البطولة  يوم الأحد، بإقامة 3 مباريات تحدد باقي أطراف «المربع الذهبي» الذي صعد إليه كل من «أيه إم» و«غنتوت» برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويلتقي «لامار» مع «الباشا»، و«غنتوت» حامل اللقب مع «أيه إم»، و«بن دري» مع «أبوظبي»، ويُقام الثلاثاء «المربع الذهبي» لتحديد طرفي المباراة النهائية.

الإمارات
أبوظبي
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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