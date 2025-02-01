العين يستعد للقاء الحاسم أمام الريان في «النخبة الآسيوية»



معتز الشامي (أبوظبي)



يضع البرتغالي جارديم، المدير الفني لفريق العين، اللمسات الأخيرة خلال التدريب لـ«الزعيم» على ملعبه، الأحد، قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام الريان القطري، الاثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم.

ويسعى الجهاز الفني لتصحيح مسار «البنفسج» في البطولة الآسيوية، بعدما وصل إلى «مرحلة حرجة»، ويحتاج إلى الفوز في مباراتيه الأخيرتين، بداية من لقاء «الخيار الوحيد» مع الريان القطري، ومن بعده الشرطة العراقي بملعبه يوم 17 فبراير.

ويحتل العين المركز قبل الأخير من بين 12 فريقاً في «مجموعة الغرب» برصيد نقطتين، ويحتاج إلى حصد «النقاط الست» المتبقية، بحثاً عن التأهل إلى دور الـ16 في رحلة الدفاع عن اللقب، وطبقاً لنظام البطولة تصعد 8 أندية من «الغرب» ومثلها من «مجموعة الشرق».

ويتوقع أن يجري جارديم بعض التغييرات في التشكيلة، بإعادة سفيان رحيمي إلى مركز رأس الحربة، بالإضافة إلى إشراك سنابريا وكاكو في «الجناحين»، على أن يلعب ماتيوس بالاسيوس في الوسط، ويتوقع أيضاً أن يكون لمحمد عوض الله وحازم عباس دور في «اللقاء المرتقب».

وأجرى جارديم بعض التدوير في مراكز اللاعبين خلال مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» مؤخراً، ومنح الفرصة لبعض الأسماء من أجل دخول «الفورمة الفنية»، قبل مواجهتي الحسم، خاصة تراوري وحازم وعوض الله.

ومنح المدرب راحة لعدد من اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام خورفكان، مثل سفيان رحيمي وعوض الله وسالموني ويحيى نادر، ويتوقع أن يكون لهم دور مهم في تشكيلة الفريق خلال لقاء الريان، حيث يحتاج «الزعيم» إلى الفوز الذي يرفع المعنويات ويعيد الثقة، ويجدد الفرصة في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل للبطولة.