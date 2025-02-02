مانشستر يونايتد يضم مدافع الدنمارك



مانشستر (أ ف ب)



تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع المدافع الدنماركي باتريك دورجو من ليتشي الإيطالي في صفق بلغت 37 مليون دولار.

تألق دورجو «20 عاماً» الذي يشتغل أكثر من مركز، خلال الموسمين الماضيين، حيث سجل 5 أهداف في 53 مباراة في الدوري الإيطالي، وخاض 4 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وبات دورجو أول لاعب ينضم إلى «اليونايتد» في عهد المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم، وقال اللاعب من خلال بيان للنادي «أنا فخور للغاية، لأنني أستطيع أن أعتبر نفسي لاعباً في مانشستر يونايتد، هذا يوم خاص جداً لعائلتي بأكملها».

وتابع «لا أستطيع الانتظار للعمل مع روبن أموريم، رؤيته لهذا الفريق ومستقبل النادي مثيرة بشكل لا يصدق».

وأضاف «ثمة خطة واضحة لتطوري، وأشعر بأن مانشستر يونايتد هو المكان المثالي لتحقيق إمكاناتي واستكمال طموحاتي الضخمة».

وأعرب المدير الفني في النادي جايسون ويلكوكس عن ثقته بقدرة دورجو على التأقلم مع طريقة لعب أموريم المفضلة 3-4-3، وقال في هذا الصدد «باتريك موهبة مثيرة حقاً، وخصائصه الدفاعية والهجومية القوية، وقدرته على التكيف ستجعله جزءا أساسيا من فريق روبن أموريم».

وتابع «في سن العشرين فقط، نعلم أنه سيستمر في التطور تحت إشراف فريقنا التدريبي الممتاز».

ويأمل «اليونايتد» في جمع الأموال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، التي تنتهي مساء الاثنين في ظل تقارير تشير إلى اقتراب رحيل مهاجمه ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، الأمر الذي سيحرر غالبية أجره البالغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع «400 الف دولار».