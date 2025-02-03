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الرياضة

الكتبي بطل «الشباب والناشئين» في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

الكتبي بطل «الشباب والناشئين» في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
3 فبراير 2025 17:20

أبوظبي (الاتحاد)

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توج الفارس راشد سعيد الكتبي بلقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم، فيما تصدر الفارس ماجد المازمي الجولة الأولى للسباق الماراثوني (80 كلم)، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم بميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.
وتمكن الفارس راشد سعيد الكتبي من تحقيق لقب الشباب والناشئين الذي أقيم بمشاركة 86 فارساً وفارسة، على صهوة «ديسكويس كيردافيد» لإسطبلات «أم7»، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 3:41:13 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.12 كلم.
وجاء في المركز الثاني الفارس حمد محمد الشامسي على صهوة «أيان» لإسطبلات الوثبة وسجل 3:42:27 ساعة، فيما حل في المركز الثالث عي الفلاسي على صهوة «إمبيرت» لإسطبلات «أم7»، وحقق زمناً قدره 3:42:45 ساعة.
وعقب ختام السباق، قام محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة بتتويج الفائزين.
أما في سباق الجولة الأولى لسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة «الماراثوني» والتي شهدت مشاركة 55 فارساً وفارسة، فقد تصدرها الفارس ماجد المازمي على صهوة «جولي سوجمان» لإسطبلات الريف، بزمن قدره 3:28:50 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 22.98 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني منصور الفارسي على صهوة «انجما لا بوندر» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن قدره 3:28:51 ساعة، فيما حل في المركز الثالث سعيد المعمري على صهوة «جراس دو بيلاودين» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن قدره 3:29:07 ساعة.
وتختتم صباح اليوم فعاليات المهرجان، بالجولة الثانية من السباق «الماراثوني»، والتي تبلغ مسافتها 80 كيلومتراً، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأزرق، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة، 20 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر.

مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
سباقات القدرة
قرية بوذيب للقدرة
الختم
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