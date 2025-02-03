الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 استحقاقات لـ «رفع الأثقال» في 2025

6 استحقاقات لـ «رفع الأثقال» في 2025
3 فبراير 2025 19:21

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
يخطط اتحاد الاثقال، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، لخوض 6 مشاركات مرتقبة ضمن روزنامة العام الحالي 2025، تشمل بطولة غرب آسيا لكل الفئات في العراق أبريل المقبل، وبطولة آسيا للرجال والسيدات في مايو بأوزبكستان، وبطولة التضامن الإسلامي أغسطس المقبل بالسعودية، وبطولة العالم للرجال والسيدات في أكتوبر في النرويج، بجانب بطولة العرب لجميع الفئات، وبطولة آسيا للناشئين والشباب المقررتين نهاية العام الجاري.
وأكد السوري ماهر قربي، مدرب نادي أبوظبي لرفع الأثقال، جاهزية لاعبي النادي الذين يمثلون في الوقت ذاته قوام المنتخبات الوطنية المشاركين في الاستحقاقات الخارجية، وقال: «التحضيرات لمشاركات العام الجيد تمضي حسب الخطة الموضوعة مسبقاً، ونتطلع إلى الوصول للجاهزية المطلوبة موعد الاستحقاقات المرتقبة». 
وأشاد قربي بحصاد ونتائج العام الماضي 2024، والذي ظفر خلاله أبطال نادي أبوظبي لرفع الاثقال بـ 18 ميدالية ملونة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية، مضيفاً أن إنجازات العام الماضي نمثل حافزاً لمزيد من الألقاب في البطولات المقبلة.
وحول أبرز إنجازات العام الماضي، أوضح: «تصدر إنجاز منتخب الرجال بحصد ثلاث برونزيات في بطولة آسيا بالبحرين المشهد العام، في الوقت الذي احتفل فيه الناشئون بحصد 3 برونزيات في البطولة العربية بالدوحة بواسطة ثنيان الحمودي».
وأضاف: «حقق الناشئون والشباب 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية بالدوحة، بواسطة علي الناصر الحميري، فيما أهدى مؤيد النجار منتخب الرجال 3 فضيات في البطولة ذاتها، فيما شهد ختام العام حصد ثلاث برونزيات في منافسات كأس قطر الدولية للرجال».

أخبار ذات صلة
طواف الإمارات 2025.. «قصة تروى» في رحلة الـ1553كلم
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة

إنجازات 2024
3 برونزيات بطولة آسيا للرجال بالبحرين 2024
3 برونزيات منتخب الناشئين بالبطولة العربية بالدوحة
6 ذهبيات للناشئين والشباب في البطولة العربية بالدوحة
3 فضيات في منافسات الرجال البطولة العربية
3 برونزيات كأس قطر الدولية للرجال 

 

رفع الأثقال
اتحاد رفع الأثقال
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
مجلس أبوظبي الرياضي
منتخب رفع الأثقال
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©