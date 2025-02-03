6 استحقاقات لـ «رفع الأثقال» في 2025



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخطط اتحاد الاثقال، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، لخوض 6 مشاركات مرتقبة ضمن روزنامة العام الحالي 2025، تشمل بطولة غرب آسيا لكل الفئات في العراق أبريل المقبل، وبطولة آسيا للرجال والسيدات في مايو بأوزبكستان، وبطولة التضامن الإسلامي أغسطس المقبل بالسعودية، وبطولة العالم للرجال والسيدات في أكتوبر في النرويج، بجانب بطولة العرب لجميع الفئات، وبطولة آسيا للناشئين والشباب المقررتين نهاية العام الجاري.

وأكد السوري ماهر قربي، مدرب نادي أبوظبي لرفع الأثقال، جاهزية لاعبي النادي الذين يمثلون في الوقت ذاته قوام المنتخبات الوطنية المشاركين في الاستحقاقات الخارجية، وقال: «التحضيرات لمشاركات العام الجيد تمضي حسب الخطة الموضوعة مسبقاً، ونتطلع إلى الوصول للجاهزية المطلوبة موعد الاستحقاقات المرتقبة».

وأشاد قربي بحصاد ونتائج العام الماضي 2024، والذي ظفر خلاله أبطال نادي أبوظبي لرفع الاثقال بـ 18 ميدالية ملونة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية، مضيفاً أن إنجازات العام الماضي نمثل حافزاً لمزيد من الألقاب في البطولات المقبلة.

وحول أبرز إنجازات العام الماضي، أوضح: «تصدر إنجاز منتخب الرجال بحصد ثلاث برونزيات في بطولة آسيا بالبحرين المشهد العام، في الوقت الذي احتفل فيه الناشئون بحصد 3 برونزيات في البطولة العربية بالدوحة بواسطة ثنيان الحمودي».

وأضاف: «حقق الناشئون والشباب 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية بالدوحة، بواسطة علي الناصر الحميري، فيما أهدى مؤيد النجار منتخب الرجال 3 فضيات في البطولة ذاتها، فيما شهد ختام العام حصد ثلاث برونزيات في منافسات كأس قطر الدولية للرجال».

إنجازات 2024

3 برونزيات بطولة آسيا للرجال بالبحرين 2024

3 برونزيات منتخب الناشئين بالبطولة العربية بالدوحة

6 ذهبيات للناشئين والشباب في البطولة العربية بالدوحة

3 فضيات في منافسات الرجال البطولة العربية

3 برونزيات كأس قطر الدولية للرجال