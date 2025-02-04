المتذيل يتصدر في ميركاتو الشتاء الإيطالي

معتز الشامي (أبوظبي)



كانت فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الكبرى هادئة إلى حد كبير، ولم تشهد سوى عدد قليل من الانتقالات المهمة في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وفي حين اختارت معظم الأندية الحذر، برزت بعض الانتقالات في الكالتشيو، وكان نادي كومو المتعثر في الدوري الإيطالي هو الأكثر إنفاقاً في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، يليه ميلان ويوفنتوس.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية مساء الاثنين، واستثمر نادي كومو بقيادة سيسك فابريجاس في عمليات شراء جديدة أكثر من أي نادٍ إيطالي آخر وأنفق 49.2 مليون يورو لضم 10 لاعبين جدد للفريق الأول، بما في ذلك حارس المرمى جان بوتيز، وجوناثان إيكوني، وأليكس فالي، كما تعاقد مع ديلي آلي في صفقة انتقال مجانية، بينما حقق دخلاً بـ 9.5 مليون يورو.

ويقاتل كومو من أجل البقاء ويبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط برصيد 22 نقطة في 23 مباراة.

في المقابل، استثمر ميلان ويوفنتوس مبالغ كبيرة على أمل تعزيز فرصهما في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

وتعاقد ميلان مع 5 لاعبين جدد، من بينهم؛ كايل ووكر وسانتياجو خيمينيز وجواو فيليكس، مقابل 48.5 مليون يورو، بينما غادر 7 لاعبين مقابل 11.8 مليون يورو، وتعاقد يوفنتوس مع 4 لاعبين جدد، هم؛ لويد كيلي، وريناتو فيجا، وراندال كولو مواني، وألبرتو كوستا، مقابل 25.2 مليون يورو، بينما حقق دخلاً بـ 22.70 مليون يورو.

وجاء إنتر في المركز السادس عشر من حيث الإنفاق في الدوري الإيطالي، حيث أنفق 600 ألف يورو فقط، بينما حقق دخلاً بـ 400 ألف يورو.

وتصدر نابولي الأندية الإيطالية في مبيعات اللاعبين، حيث حقق دخلاً بـ 71 مليون يورو، بينما أنفق متصدر الكالتشيو 2 مليون يورو في الانتقالات فقط (المركز الـ13).

أكبر المنفقين في الميركاتو

1- كومو: 49.2 مليون يورو

2- ميلان: 48.5 مليون يورو

3- يوفنتوس: 25.2 مليون يورو

4- بارما: 16.5 مليون يورو

5- روما: 14.3 مليون يورو

6- لاتسيو: 14 مليون يورو

7- فيورنتينا: 13.5 مليون يورو

8- تورينو: 13.2 مليون يورو

9- أتالانتا: 11 مليون يورو

10- فينيسيا: 7 ملايين يورو

11- جنوى: 6.2 مليون يورو

12- ليتشي: 3.7 مليون يورو

13- نابولي: 2 مليون يورو

14- مونزا: 1.8 مليون يورو

15- فيرونا: 1.4 مليون يورو

16- إنتر: 600.000 يورو

17- بولونيا: 500.000 يورو

18- أودينيزي، كالياري، إمبولي: 0