الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المتذيل يتصدر في ميركاتو الشتاء الإيطالي

المتذيل يتصدر في ميركاتو الشتاء الإيطالي
4 فبراير 2025 21:00

معتز الشامي (أبوظبي)


كانت فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الكبرى هادئة إلى حد كبير، ولم تشهد سوى عدد قليل من الانتقالات المهمة في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وفي حين اختارت معظم الأندية الحذر، برزت بعض الانتقالات في الكالتشيو، وكان نادي كومو المتعثر في الدوري الإيطالي هو الأكثر إنفاقاً في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، يليه ميلان ويوفنتوس.
وانتهت فترة الانتقالات الشتوية مساء الاثنين، واستثمر نادي كومو بقيادة سيسك فابريجاس في عمليات شراء جديدة أكثر من أي نادٍ إيطالي آخر وأنفق 49.2 مليون يورو لضم 10 لاعبين جدد للفريق الأول، بما في ذلك حارس المرمى جان بوتيز، وجوناثان إيكوني، وأليكس فالي، كما تعاقد مع ديلي آلي في صفقة انتقال مجانية، بينما حقق دخلاً بـ 9.5 مليون يورو.
ويقاتل كومو من أجل البقاء ويبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط برصيد 22 نقطة في 23 مباراة.
في المقابل، استثمر ميلان ويوفنتوس مبالغ كبيرة على أمل تعزيز فرصهما في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.
وتعاقد ميلان مع 5 لاعبين جدد، من بينهم؛ كايل ووكر وسانتياجو خيمينيز وجواو فيليكس، مقابل 48.5 مليون يورو، بينما غادر 7 لاعبين مقابل 11.8 مليون يورو، وتعاقد يوفنتوس مع 4 لاعبين جدد، هم؛ لويد كيلي، وريناتو فيجا، وراندال كولو مواني، وألبرتو كوستا، مقابل 25.2 مليون يورو، بينما حقق دخلاً بـ 22.70 مليون يورو.
وجاء إنتر في المركز السادس عشر من حيث الإنفاق في الدوري الإيطالي، حيث أنفق 600 ألف يورو فقط، بينما حقق دخلاً بـ 400 ألف يورو.
وتصدر نابولي الأندية الإيطالية في مبيعات اللاعبين، حيث حقق دخلاً بـ 71 مليون يورو، بينما أنفق متصدر الكالتشيو 2 مليون يورو في الانتقالات فقط (المركز الـ13).

 

أكبر المنفقين في الميركاتو 
1- كومو: 49.2 مليون يورو

2- ميلان: 48.5 مليون يورو

3- يوفنتوس: 25.2 مليون يورو

4- بارما: 16.5 مليون يورو

5- روما: 14.3 مليون يورو

6- لاتسيو: 14 مليون يورو

7- فيورنتينا: 13.5 مليون يورو

8- تورينو: 13.2 مليون يورو

أخبار ذات صلة
«ديربي مدريد» يترقب «الصفقة الأفضل»
«توب 10» الأكثر ربحاً وصرفاً في انتقالات الموسم

9- أتالانتا: 11 مليون يورو

10- فينيسيا: 7 ملايين يورو

11- جنوى: 6.2 مليون يورو

12- ليتشي: 3.7 مليون يورو

13- نابولي: 2 مليون يورو

14- مونزا: 1.8 مليون يورو

15- فيرونا: 1.4 مليون يورو

16- إنتر: 600.000 يورو

17- بولونيا: 500.000 يورو

18- أودينيزي، كالياري، إمبولي: 0

الدوريات الأوروبية
الدوري الإيطالي
الكالشيو
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني
الرياضة
رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني
اليوم 13:36
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
ضباط الشرطة في حادثة إطلاق النار في السويد
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في السويد
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©