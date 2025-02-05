«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تتوّج أبطال «العامة مُلاك»



دبي (الاتحاد)

صعد الفائزون بالمراكز الأولى في فئة «العامة مُلاك» على منصة التتويج في ختام منافسات قوية، امتدت على مدار أربعة أيام متواصلة، وشهدت إقامة 28 شوطاً، بمشاركة أكثر من 900 طير، في منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمقر المركز في منطقة الهباب، وهي واحدة من كبرى البطولات لرياضات الصيد بالصقور على صعيد عدد الأشواط وقوة المشاركين والجوائز المالية التي تزيد على 23 مليون درهم.

وجاء ختام فئة العامة مُلاك مع أشواط بيور جير، التي شهدت تفوق خليفة عبدالله الفلاسي في شوط رمز الفرخ، بالطير «هرقل» بزمن 16.678 ثانية، يليه أحمد عتيق المهيري بالطير «بي 99» بـ16.679 ثانية، ثم عبدالعزيز محمد الكندي بالطير «المحيط» بـ16.759 ثانية.

وكسب حمد عبد الله الفلاسي شوط رمز الجرناس، بالطير «دانات»، بزمن 16.676 ثانية، يليه أحمد صغير الكتبي بالطير «العود» بـ16.876 ثانية، ثم عبدالله حمودة الكتبي بالطير «مهلي» بـ16.904 ثانية.

أما في أشواط القرموشة، تمكّن مبارك مطر الخيلي من تحقيق رمز الفرخ بالطير «11»، بزمن 17.569 ثانية، يليه بالمركز الثاني عبدالله راشد المنصوري بالطير «94» بـ17.636 ثانية، ثم سيف غانم آل علي بالطير «جي 59» بـ19.411 ثانية.

وشهدت أشواط الرمز للقرموشة جرناس، تفوق سعيد عبدالله الفلاسي بالطير «جيهبان»، بزمن 17.100 ثانية، تلاه سيف عبدالله المنصوري بالطير «202» بـ17.192 ثانية، ليذهب المركز الثالث إلى أحمد عتيق المهيري بالطير «جي 2» بـ17.233 ثانية.

وفي ختام المنافسات توّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مُلاك، والتقاط الصور التذكارية، وتنطلق الخميس، أشواط فئة المحلي مفتوح، والتي تمتّد على مدار يومين، مع إقامة منافسات الحرار في اليوم الأول، ثم الشواهين في اليوم الثاني، وذلك بمجموع 10 أشواط.