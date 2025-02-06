صلاح يحلم برقم قياسي جديد في مباراة ليفربول وتوتنهام



معتز الشامي ( أبوظبي)



يقف توتنهام على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى نهائي كأس الرابطة للمرة التاسعة والأولى منذ موسم 2020-2021 عندما خسر أمام مان سيتي. ويظل فوزه بكأس الرابطة في موسم 2007-2008 هو آخر مرة فاز فيها باللقب، ويتقدم توتنهام بفارق ضئيل (1-0) قبل مباراة الذهاب الحاسمة خارج ملعبه أمام ليفربول.

وسجل لوكاس بيرجفال هدف الفوز في مباراة الذهاب، وقد يصبح الشاب السويدي أول لاعب في توتنهام يسجل في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس الرابطة منذ رومان بافليوتشينكو في 2008-2009.

وهدف بيرجفال قد جعله أصغر لاعب في توتنهام (18 عاماً، و341 يوماً) يسجل في كأس الرابطة منذ جاريث بيل في سبتمبر 2007 (18 عاماً، و72 يوماً ضد ميدلسبره).

وعلى جانب آخر، ورغم تأخره بهدف في مجموع المباراتين، فإن ليفربول واثق للغاية من قدرته على تعويض تأخره بهدف واحد مساء اليوم الخميس، فمنذ خسارته أمام نوتنجهام، في سبتمبر، لم يخسر ليفربول في 15 مباراة على أرضه في جميع المسابقات، وسجل هدفين على الأقل في كل مباراة.

وتأهل إلى النهائي في مناسبتين من آخر 3 مناسبات خسر فيها مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة، وكان ذلك أمام كريستال بالاس في موسم 2000-2001، وأمام شيفيلد يونايتد في موسم 2002-2003.

زكان محمد صلاح مرة أخرى بطل ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تغلبوا على بورنموث، لتعزيز قبضتهم على صدارة البريميرليج.

صلاح أمام توتنهام

يمتلك صلاح سجلاً مميزاً أمام توتنهام، حيث سجل 14 هدفاً، وصنع 4 في 22 مباراة، وحال تسجيله هدفين، خلال اللقاء اليوم، سيعادل رقمه القياسي أمام مانشستر يونايتد (16 هدفاً)، وإذا سجل 3 أهداف، فسيصبح توتنهام الخصم الأكثر استقبالاً لأهدافه عبر مسيرته الاحترافية.

وفي الوقت نفسه، حقق توتنهام فوزاً رائعاً خارج أرضه على برينتفورد في مباراته الأخيرة، وهو أول انتصار له في البريميرليج في 7 مباريات.

وكان سجل توتنهام الأخير خارج أرضه أمام ليفربول ضعيفاً، حيث لم يفز بمباراة هناك منذ عام 2011 - فاز 2-0 في نهاية الموسم - وفشل في 14 محاولة (4 تعادلات و11 خسارة) ومع ذلك، ظلوا قادرين على المنافسة في تلك المباريات، حيث جاءت 4 هزائم فقط من تلك المباريات بفارق أكثر من هدف واحد.

خسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 27 مباراة على أرضه ضد توتنهام في جميع المسابقات (فاز 19، وتعادل 7)، ولم يخسر في 14 مباراة (فاز 10، وتعادل 4) منذ خسارته 2-0 في مايو 2011.

ويسعى توتنهام للفوز على ليفربول مرتين في نفس الموسم للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، عندما فعل ذلك مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.