«الألعاب الآسيوية الشتوية» تنطلق اليوم في هاربين الصينية

دبي (الاتحاد)

تفتتح في الرابعة عصر اليوم، بتوقيت الإمارات، النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية، وتستمر إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية، من 34 لجنة أولمبية آسيوية، يتنافسون في 6 رياضات، بواقع 11 تخصصاً، و64 حدثاً، 32 منها على الجليد في هاربين، و32 على الثلج في يابولي.

وتحمل آمنة المهيري، لاعبة التزلج على اللوح «السنوبورد»، وسلطان الكندي لاعب التزلج الحر، علم الإمارات في حفل الافتتاح الذي يتم تقسيمه إلى 3 فصول تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا».

وتشارك الإمارات في الدورة بـ7 رياضيين، بواقع 6 لاعبين ولاعبة واحدة، يخوضون غمار المنافسات في 3 رياضات، هي التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح «سنوبورد».

وخاض لاعبو منتخبنا تدريبهم الأول، أمس، عقب الوصول إلى هاربين، وسط أجواء شديدة البرودة، حيث بلغت الحرارة 24 درجة تحت الصفر خلال النهار، بهدف الاعتياد على أماكن المنافسات والتأقلم سريعاً، استعداداً لخوض غمار الحدث القاري.

وأكد محمد آيت مولاي، مدرب منتخب التزلج على الجليد، أن اللاعبين استفادوا من المشاركة في المعسكر بجورجيا، والذي استهدف إجراء التدريبات تحت 3 ظروف مختلفة، تضمنت التدريب تحت أشعة الشمس، والضباب، وسقوط الجليد استعداداً لخوض المنافسات في جميع الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين قاموا بتنفيذ الخطط الموضوعة مسبقاً والجوانب التدريبية خلال المعسكر.

وأشار إلى أن آمنة المهيري أنهت استعداداتها في معسكر أوروبي للوقوف على جاهزيتها الفنية، إضافة إلى أليكس استريدج الذي اختتم معسكره في إيطاليا، وشارك خلالها في بطولة رسمية، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوفد المشارك للمنافسة مع نخبة اللاعبين الآسيويين في الحدث.

من جانبه، أكد فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن مشاركة وفد الإمارات بـ7 رياضيين في 3 رياضات للمرة الأولى، تعكس مدى ازدهار وتطور الرياضات الشتوية في الدولة، وتعزّز مكانتها وحضورها ضمن قائمة الدول صاحبة المستويات المتميزة في هذا الجانب، بما يتماشى مع رؤية وأهداف اللجنة الأولمبية الوطنية، لتعزيز مفهوم المنافسة الرياضية في جميع المحافل على الصعد كافة.

وأشار فارس محمد المطوّع إلى أهمية التنوع في المشاركات الرياضية مع تحقيق الإنجاز فيها، والمضي قدماً في مسيرة تمثيل الوطن بكل كفاءة وفاعلية، من أجل ترك بصمة إيجابية عن رياضة الإمارات، وترجمة دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم إلى نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من اتحاد الرياضات الشتوية لبلوغ الأهداف المنشودة، والتركيز على جعل هذا النوع من الألعاب أكثر استدامة وفاعلية، من خلال تكوين قاعدة واسعة من اللاعبين وتطوير قدراتهم وترسيخ مكانة الدولة في هذه الرياضات، بما يبرز نجاح أبناء الوطن ويعكس قوة إرادتهم وعزيمتهم على الرغم من طبيعة الدولة المناخية، التي لم تشكّل تحدياً أمامهم للتألق والتميز في الألعاب الشتوية بصورة عامة.

ويخوض حميد الأنصاري غداً منافسات التزلج على اللوح «سنوبورد»، بمشاركة 19 لاعباً من 11 دولة، فيما تشارك آمنة المهيري بمنافسات التزلج على اللوح بمشاركة 9 لاعبات من 5 دول.

وانتهت آخر بروفة لحفل افتتاح الدورة، وتم اختبار العمليات الكاملة لعروض الإحماء والاحتفالات والعروض الفنية والبث التلفزيوني وغيرها من الحلقات.

وشارك أكثر من 8000 متفرج في البروفة، وتم تقسيم حفل الافتتاح إلى ثلاثة فصول تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا»، وتم الانتهاء من حفل الإشعال من خلال ربط موقعي العروض.